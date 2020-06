"Es ist Zeit für Veränderungen. Jedem Athleten muss es erlaubt sein, seine Plattformen, Gesten oder die Stimme einzusetzen", schrieb die IOC in einem Statement.

Laut Regel 50 dürfen Athleten sich bei Olympischen Spielen nicht politisch oder religiös äußern. Durch den Tod des Afroamerikaners Floyd fühlen sich zurzeit besonders Sportler aus den USA ihrer Menschenrechte beraubt. Das IOC erwägt nun ein offenbar, umzudenken.

Die weltweite Sportlervereinigung Global Athlete hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) zu einer sofortigen Abschaffung der Regel 50 der Olympischen Charta aufgefordert. "Es ist Zeit für Veränderungen. Jedem Athleten muss es erlaubt sein, seine Plattformen, Gesten oder die Stimme einzusetzen", schrieb die Vereinigung in einem Statement. Die Regeln stellen aus ihrer Sicht "eine klare Verletzung der Menschenrechte eines jeden Athleten dar".

In die Forderungen schloss Global Athlete auch das Internationale Paralympische Komitee (IPC) ein. "Es ist offenkundig heuchlerisch, den Athleten zu sagen, dass sie an ihrem Sport festhalten und sich aus der Politik heraushalten sollen, während das IOC und das IPC die Politik konsequent zu ihrem Vorteil nutzen", hieß es weiter.

In der Regel 50 ist festgelegt, dass jegliche "politische, religiöse oder rassistische Demonstration oder Propaganda" bei den Spielen nicht gestattet sei. Schon mehrfach wurden Sportler für politische Äußerungen bei Olympia sanktioniert. Vor allem von Athleten in den USA war der Druck nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd gestiegen, das Nationale Olympische Komitee kündigte ein mögliches Umdenken an.

IOC-Präsident Thomas Bach wollte politische Proteste bei Olympischen Spielen daraufhin nicht mehr definitiv ausschließen. Mitglieder der IOC-Athletenkommission sollen mit weiteren Athleten darüber diskutieren, wie mögliche Bekundungen aussehen könnten. Kritik äußerte Global Athlete insbesondere an der "gegenwärtigen Führung der globalen Sportbewegung". Diese habe "die Athleten in eine machtlose Position gebracht". Sportler zum Schweigen zu bringen "sollte niemals toleriert werden".