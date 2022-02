Nur noch zwei Spiele sind der ersten Gruppenphase der Qualifikation für die WM 2023 zu spielen. Mit zwei Siegen aus den letzten beiden Partien gegen Israel hat sich der DBB um den neuen Bundestrainer Gordon Herbert eine gute Ausgangslage erspielt. Doch dafür müssen sie lange kämpfen.

Mit Verstärkung aus der EuroLeague haben die deutschen Basketballer auf dem Weg zur WM 2023 den nächsten Schritt mit viel Mühe gemeistert. Drei Tage nach dem Sieg in Israel (71:67) gewann die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert nach einer Aufholjagd auch das Rückspiel in Heidelberg und steht nach dem 84:80 (39:34) dicht vor dem Einzug in die zweite Gruppenphase. Bei noch zwei ausstehenden Partien hat Deutschland alle Trümpfe in der Hand.

"Wir hatten Probleme, unseren Rhythmus zu finden. Insbesondere in der Defensive", sagte Herbert bei MagentaSport: "Wir haben schlecht umgeschaltet und schlechte Würfe genommen. Zum Glück haben wir es im letzten Viertel noch gedreht." Weil Estland zuvor in der Vierergruppe D gegen Schlusslicht Polen verloren hatte (68:78), bekam das Team des Deutschen Basketball Bundes (DBB) nicht den erhofften Matchball für das Weiterkommen. Auf dem Weg zur WM 2023 (Japan, Indonesien, Philippinen) scheidet nur der Tabellenletzte aus, Deutschland (7 Punkte) führt vor Israel, Estland (beide 6) und Polen (5).

"Israel hat eine sehr, sehr gute Mannschaft. Wir hatten unsere Probleme, aber wir wussten, dass wir im Kollektiv unsere Chancen bekommen", sagte Robin Benzing: "Wir haben uns zurückgekämpft, ich glaube, es war ein verdienter Sieg." Herbert konnte im vierten Gruppenspiel auf Verstärkung aus der EuroLeague bauen. Maodo Lo, der mit 18 Punkten prompt bester Werfer des deutschen Teams war, und Johannes Thiemann von Meister Alba Berlin sowie Andreas Obst (Bayern München) standen anders als in Israel zur Verfügung.

Fans machen den Unterschied

Nach einem ausgeglichenen Auftaktviertel übernahm Deutschland die Führung und setzte sich zeitweise auf fünf Punkte ab. Insbesondere die Treffsicherheit aus der Distanz aber bereitete Sorgen - und nach der Pause leistete sich das deutsche Team dann eine Schwächephase. Diese nutzte Israel eiskalt: Die Gäste kamen heran und zogen dann auf bis zu 15 Zähler davon (50:65). Angefeuert von ihren lautstarken Fans startete die deutsche Auswahl im Schlussabschnitt eine Aufholjagd. Obst gelangen fünf Punkte nacheinander, Deutschland übernahm die Führung mit 76:75 und hatte in der umkämpften Schlussphase das bessere Ende für sich.

Weiter geht es am 30. Juni in Estland und am 3. Juli gegen Polen, dann könnten auch erstmals in der laufenden WM-Quali die deutschen NBA-Profis um Dennis Schröder zur Verfügung stehen. Und auch dann müssen mit Blick auf das WM-Ticket weitere Siege her, denn: Alle Punkte werden mitgenommen. Die drei Top-Nationen bilden nach der ersten Phase mit drei Mannschaften aus der Staffel C eine neue Gruppe, es drohen unter anderem Duelle mit Europameister Slowenien. Da auch in der zweiten Qualifikationsphase wieder mindestens Rang drei für den WM-Startplatz her muss, ist noch ein guter Weg zu gehen.