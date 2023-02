Am Wochenende steht in Oldenburg das Top Four um den Pokal der BBL an. Für Bayern München geht bei der Generalprobe alles schief, seit einiger Zeit ist der Vizemeister komplett von der Rolle. Die drei anderen Teams gewinnen hingegen ihre Spiele.

Bayern München hat seine Generalprobe für das Top Four um den Pokal der Basketball Bundesliga (BBL) völlig verpatzt. Der Vizemeister unterlag in eigener Halle den Veolia Towers aus Hamburg nach einer über weite Strecken enttäuschenden Vorstellung mit 70:89 (34:53). Von den vergangenen sechs Spielen haben die Bayern wettbewerbsübergreifend fünf verloren.

"Das war nicht die Energie, die wir brauchen. Da müssen wir uns an die eigene Nase fassen", sagte Bayern-Profi Niels Giffey bei MagentaSport: "Wir werden unsere Köpfe zusammenstecken und reden." Trainer Andrea Trinchieri war bedient: "Es gibt keine Worte, diese Leistung zu beschreiben. Wir verdienen diese Fans nicht, die trotz eines 25-Punkte-Rückstands zu Hause uns so großartig unterstützen."

Auch Alba Berlin mit Mühe, aber erfolgreich

Die Bayern, am Samstagabend beim Turnier in Oldenburg (19.30 Uhr/MagentaSport) Halbfinalgegner des Titelverteidigers Alba Berlin, verpatzten den Start im Audi Dome völlig. 19:41 (12. Minute) stand es kurz nach Beginn des zweiten Viertels, München fand überhaupt nicht ins Spiel.

Auch wenn den Gastgebern in der zweiten Halbzeit etwas mehr gelang und der Rückstand zeitweise schrumpfte, Hamburg um seinen Topscorer James Woodard (22 Punkte) fand immer eine Antwort. Bester Werfer der Münchner war Nationalspieler Andreas Obst (15).

Halbfinalgegner Alba gewann derweil mit viel Mühe 91:85 (43:40) bei den Hakro Merlins Crailsheim, auch die MHP Riesen Ludwigsburg tankten vor der Vergabe des ersten Titels der Saison noch einmal Selbstvertrauen. Bei medi Bayreuth siegten die Gäste mit 108:94 (56:43). Die Riesen bekommen es am Samstag (16 Uhr/beide MagentaSport) im ersten Pokal-Halbfinale mit den EWE Baskets Oldenburg zu tun. Der Top-Four-Gastgeber schlug die Fraport Skyliners Frankfurt 87:79 (46:41).