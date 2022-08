George Foreman war Schwergewichtsweltmeister und boxte in einem der größten Kämpfe der Box-Geschichte. Nun wird der 73-Jährige außerhalb des Rings attackiert: Foreman wird von zwei Frauen verklagt, die er in deren Jugend sexuell missbraucht haben soll.

George Foreman ist einer der größten Boxer in der Geschichte seines Sports, der US-Amerikaner war Schwergewichtsweltmeister, im "Rumble in the Jungle" trat er in einem der legendärsten Kämpfe überhaut gegen Muhammad Ali an und verlor. Im Alter von 45 Jahren machte er sich 1994 durch einen K.o.-Sieg über Michael Moorer zum ältesten Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten - 20 Jahre, nachdem er seinen Titel erstmals verloren hatte. Doch nun steht dem inzwischen 73-Jährigen ein Kampf außerhalb des Rings bevor: Zwei Frauen reichten vor einem Gericht in Los Angeles Klage gegen den Ex-Champion ein. Foreman habe die beiden damals Minderjährigen in den 1970er-Jahren sexuell belästigt und zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben.

Zum Schutz ihrer Identität hatten beide ihre Klagen separat unter den Pseudonymen Gwen H. und Denise F. beim Los Angeles County Superior Court eingereicht. "Denise", wohnhaft in Los Angeles, gab in ihrer Klage an, Foreman im Alter von acht Jahren kennengelernt zu haben, mit 15 Jahren hätte er Sex mit ihr gehabt, in einem Fall in einem Hotelzimmer in San Francisco. "Gwen", die in Nevada lebt, sagte, sie habe Foreman kennengelernt, als sie neun Jahre alt war, und er habe sie sexuell missbraucht und vergewaltigt, als sie 15 und 16 Jahre alt war, unter anderem in einer Wohnung in Beverly Hills. Sie sagte, Foreman habe ihr gesagt, dass ihr Vater seinen Job als Boxberater verlieren würde, wenn sie sich nicht fügen würde.

Foreman wird in den Prozessunterlagen nicht namentlich genannt, sondern als DOE 1 bezeichnet: Ein Profiboxer, der 1973 Joe Frazier besiegte und Weltmeister im Schwergewicht wurde, bevor er 1974 den Titel an Muhammad Ali verlor.

Foreman weist Anschuldigungen "kategorisch zurück"

Foreman kommentierte die Klagen entschlossen: "In den letzten sechs Monaten haben zwei Frauen versucht, jeweils Millionen von Dollar von meiner Familie und mir zu erpressen. Sie behaupten fälschlicherweise, dass ich sie vor über 45 Jahren in den 1970er-Jahren sexuell missbraucht habe. Ich weise diese Anschuldigungen entschieden und kategorisch zurück." Der Stolz auf seinen Ruf bedeutete ihm "genauso viel wie meine sportlichen Erfolge, und ich lasse mich nicht durch unbegründete Drohungen und Lügen einschüchtern. Ich lasse mich von meinem Glauben und meinem Vertrauen in Gott leiten und werde dies auch immer tun. Ich werde mit meinen Anwälten zusammenarbeiten, um die Machenschaften meiner Ankläger vollständig und wahrheitsgemäß aufzudecken und mich vor Gericht zu verteidigen. Ich suche keinen Streit, aber ich laufe auch nicht vor ihm weg", fügte Foreman hinzu.

Erst 2020 war in Kalifornien ein Gesetz in Kraft getreten, das die Verjährungsfrist bei Sexualdelikten verlängert und Opfern von sexuellem Missbrauch ermöglicht, auch Jahrzehnte nach Vorfällen in der Kindheit Zivilklagen einzureichen. Opfern von länger zurückliegenden Fällen wurde eine dreijährige Frist eingeräumt, um zivilrechtliche Ansprüche geltend zu machen, die nach den früheren Gesetzen nicht möglich waren. Die beiden Frauen fordern ein Schwurgerichtsverfahren und Schadensersatz gegen Foreman und alle, die ebenfalls für den angeblichen Missbrauch verantwortlich sein könnten.

Foreman war 1973 durch einen Sieg über Joe Frazier Schwergewichtsweltmeister geworden und verteidigte den Titel zweimal erfolgreich. Beim "Rumble in the Jungle" verlor der favorisierte Foreman den Weltmeister-Gürtel allerdings schon wieder: Vor mehr als 100.000 Zuschauern unterlag er in Kinshasa Muhammad Ali durch einen K.o. in der 8. Runde. Ende der 1970er-Jahre legte er eine längere Pause ein, bevor er sich 1994 wieder zum Schwergewichtsweltmeister krönte. 1997 beendete George Foreman nach einer umstrittenen Niederlage gegen Shannon Briggs im Alter von 48 Jahren seine sportliche Karriere endgültig.