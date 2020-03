Überall auf der Welt werden Sportveranstaltungen wegen des Coronavirus abgesagt, nur die Boxer treten zum Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele an. Drei Tage wird in London gekämpft - bis das IOC doch noch zur Einsicht kommt. Ein Deutscher hat das Olympia-Ticket trotzdem sicher.

Sie waren die einzigen, die trotz des Coronavirus noch ihre Olympia-Qualifikation durchdrücken wollten, nun ist auch das passé: Nach drei Wettkampftagen ist die weitere Durchführung des Qualifikationsturniers der europäischen Boxer in London gestoppt worden. Dies teilte das Internationale Olympische Komitee (IOC) als Organisator der Veranstaltung mit. "Die Boxing Task Force hat die Entscheidung angesichts der sich verschärfenden internationalen Reisebeschränkungen und Quarantänebestimmungen getroffen. Damit soll den Teilnehmern aus mehr als 60 Ländern die Möglichkeit gegeben werden, nach Hause zurückzukehren", heißt es in der IOC-Mitteilung.

Im deutschen Lager wurde der Beschluss positiv aufgenommen, allerdings als zu spät erachtet. "Eine richtige Entscheidung. Angesichts der Situation hätte man nur überlegen sollen, ob man das Turnier überhaupt startet", sagte Michael Müller, der Geschäftsführer des Deutschen Boxverbandes DBV. Man habe jetzt "das zusätzliche Problem, die Sportler nach Hause zu bringen, weil viele Flüge nicht mehr stattfinden. Wir haben am Dienstag um zehn Uhr einen Flug. Wenn der abgesagt wird, fahren wir unsere Boxer mit dem Auto nach Hause." Nadine Apetz, Dritte der WM 2018, sagte zu RTL/ntv: "Man bereitet sich jahrelang vor, dann ist man hier, es geht los, hat die ersten Kämpfe schon gewonnen und dann zerbricht auf einmal alles." Sie müsse nun trotz der medizinisch richtigen Entscheidung erst einmal ihre Gefühle sortieren.

Schadalow sichert sich rechtzeitig das Ticket

Trotz der Bedenken von Franco Falcinelli, dem Präsidenten des europäischen Amateurbox-Verbandes EUBC, hatte das IOC an der Durchführung des Turniers in der Kontaktsportart festgehalten. Erst am Sonntagabend wurde entschieden, das Event ab Montag unter Ausschluss der Öffentlichkeit fortzusetzen. Bis zum 24. März sollten 342 Boxerinnen und Boxer um insgesamt 77 Tickets für die Sommerspiele in Tokio (24. Juli bis 9. August) kämpfen. Auch die für April und Mai vorgesehenen amerikanischen und finalen Welt-Ausscheidungen für Tokio wurden abgesagt. Das IOC ist durch seine Boxing Task Force für die Austragung der Veranstaltungen zuständig, nachdem der Weltverband Aiba im vergangenen Jahr suspendiert worden war.

Kurz vor dem Abbruch des Turniers sicherte sich Hamsat Schadalow als erster deutscher Amateurboxer das Ticket für Tokio. Der Berliner zog mit einem 5:0-Sieg gegen den Iren Kurt Walker ins Viertelfinale des Federgewichts ein und sicherte sich damit einen Quotenplatz. Die anderen drei deutschen Starter am Montag verpassten die Qualifikation für die Sommerspiele dagegen. Paul Wall im Weltergewicht, Silvio Schierle im Mittelgewicht und Hamza Touba im Fliegengewicht verloren ihre Achtelfinalkämpfe.