Tom Brady kehrt zurück, aber die Tampa Bay Buccaneers verlieren ihren Cheftrainer. Bruce Arians tritt zurück. Grund dafür ist zum einen das Comeback des Superstars. Aber der 69-Jährige will seinen Posten auch in gute Hände geben, was ihm nun gelingt.

Tom Brady hat bei seinem spektakulären Comeback in der kommenden NFL-Saison einen neuen Cheftrainer bei den Tampa Bay Buccaneers. Bruce Arians hört in einem ungewöhnlichen Schritt nach drei Jahren in Florida mit sofortiger Wirkung auf und übergibt die Position an seinen elf Jahre jüngeren Kollegen Todd Bowles. Eine Nachfolgeregelung sei ihm immer wichtig gewesen, sagte der 69 Jahre alte Arians.

Der Afroamerikaner Bowles war bislang Defensivkoordinator des Klubs. Er ist bei den 32 Teams der aktuell sechste Cheftrainer aus einer gesellschaftlichen Minderheit. Die niedrige Zahl ist immer wieder Gegenstand von Kritik. Erst am Dienstag beschloss die NFL eine Regel für mehr Diversität. Ab der neuen Saison muss jeder Klub mindestens einen Assistenz-Coach für die Offensive beschäftigen, der oder die einer Minderheit angehört.

Todd Bowles übernimmt den Chefposten. (Foto: AP)

Das angekündigte Comeback von Quarterback Brady, der seine Karriere im Februar für beendet erklärt hatte und nun aber doch weiter für die Tampa Bay Buccaneers spielen will, habe den letzten Ausschlag gegeben. "Ich muss keine weiteren 15 Spiele gewinnen, um glücklich zu sein", sagte Arians der "Los Angeles Times". "Es ist mir lieber, Todd in einer Ausgangslage zu sehen, in der er erfolgreich sein kann, als dass er einen schlechten Job annehmen muss." Er habe ohnehin wahrscheinlich im kommenden Februar in Rente gehen wollen und habe nun die Kontrolle.

Arians holte mit den Buccaneers vor zwei Jahren den Super Bowl und musste sich in der vergangenen Saison in einem dramatischen Spiel in den Playoffs dem späteren Sieger Los Angles Rams geschlagen geben. Er wird zukünftig Berater von NFL-Manager Jason Licht.

Normalerweise sind NFL-Teams dazu verpflichtet, bei einer offenen Cheftrainerstelle mit mehreren Kandidaten Vorstellungsgespräche zu führen und dabei auch Coaches mit einem Minderheitenhintergrund eine Chance zu geben. Weil das neue NFL-Jahr aber bereits angefangen hat, mussten sich die Buccaneers an diesen Ablauf nicht halten und konnten Bowles direkt befördern.

Brady über "wahre NFL-Legende"

Brady bedankte sich bei Arians und wünschte ihm alles Gute für den Ruhestand. "Du bist ein unglaublicher Mann und Trainer und es war ein Privileg, für dich zu spielen", schrieb der Quarterback bei Instagram: "Klug, hart und loyal sind nur einige der Worte, die deinen Stil beschreiben. Ich werde mich immer an die Gespräche erinnern, die wir geführt haben, als du mich vor zwei Jahren rekrutiert hast, und all die Dinge, die wir besprochen haben, sind wahr geworden." Arians sei eine "wahre NFL-Legende".

Brady hatte Mitte März nach 40 Tagen im Ruhestand seinen Rücktritt vom Rücktritt verkündet. Er gewann mit den New England Patriots in 20 Spielzeiten sechs Titel, bevor er 2020 zu den Bucs wechselte und sie zur Meisterschaft führte. Doch dann kassierten sie im Januar in den Playoffs eine Pleite gegen den späteren Meister Los Angeles Rams - und Brady schmiss hin. Doch der Traum vom achten Meister-Ring ließ ihn nicht los. Er habe "noch eine Rechnung offen", meinte Brady damals.

Die Buccaneers stehen bereits als eine der beiden Mannschaften fest, die im Herbst das erste NFL-Spiel in Deutschland austragen. Offen ist der Gegner für die Partie in München.