Wu Yibing hat als erster chinesischer Tennisprofi überhaupt in der Open Era (seit 1968) ein Turnier auf der ATP-Tour gewonnen. Der 23-Jährige bezwang am Sonntag im Finale der Hallenveranstaltung in Dallas den Amerikaner John Isner nach einem wilden Tie-Break-Krimi mit 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 7:6 (14:12). Der Weltranglisten-97. Wu hatte in Texas bereits als erster Chinese das Finale eines ATP-Turniers erreicht.

Im Endspiel wehrte er vier Matchbälle gegen den immens aufschlagstarken Isner ab und behielt im Tie-Break des entscheidenden Satzes nach insgesamt fast drei Stunden Spielzeit die Nerven. Der 23-Jährige hatte von März 2019 bis Januar 2022 wegen Verletzungen keine Spiele auf der ATP-Tour absolvieren können.

Zuvor hatte Wu bereits die höher eingeschätzten Denis Shapovalov (Kanada/Nr. 3) und Adrian Mannarino (Frankreich/Nr. 8) ausgeschaltet. Durch seinen Triumph in Texas wird sich der Asiate in der Weltrangliste am Montag auf Rang 57 verbessern. Das ist für ihn ein persönlicher Bestwert. Fritz wird trotz des Ausscheidens im Halbfinale erstmals auf Rang sieben des Rankings geführt.