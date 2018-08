Sport

Basketball auf "höchstem Niveau": DBB-Center Pleiß findet Top-Verein

Basketball-Nationalspieler Tibor Pleiß spielt in der kommenden Saison für den türkischen Euroleague-Club Anadolu Efes Istanbul. Der Center unterschreibt in der Türkei einen Einjahresvertrag mit Option auf Verlängerung.

Basketball-Nationalspieler Tibor Pleiß hat einen neuen Verein gefunden. Der Center unterschrieb einen Einjahresvertrag beim 13-maligen türkischen Meister Anadolu Efes Istanbul und kehrt damit in die Metropole am Bosporus zurück. Zuletzt hatte der 28-Jährige eine Option für eine Vertragsverlängerung beim spanischen Meister FC Valencia, mit dem er die Qualifikation für die Euroleague verpasste, verstreichen lassen. "Die verpasste Qualifikation für die Euroleague sorgte für ein Umplanen. Und da Valencia die Option besaß, den Vertrag nicht zu verlängern, ging es mit mir dort nicht weiter", sagte Pleiß.

In Istanbul hat der 2,18 Meter große Pleiß nun weiter die Möglichkeit, in der europäischen Königsklasse aufzulaufen: "Ich bin sehr froh, mich auch kommende Saison wieder auf höchstem Niveau beweisen zu dürfen." In Istanbul trifft er unter anderem auf den ehemaligen FC Bayern-Spielmacher Vasilije Micic und Rodrigue Beaubois, der von 2009 bis 2013 vier Jahre zusammen mit Dirk Nowitzki bei den Dallas Mavericks spielte und 2011 NBA-Champion wurde.

Der frühere NBA-Profi Pleiß war 2015 vom NBA-Klub Utah Jazz gedraftet worden, bestritt aber nur vier Spiele, ehe er ins Farmteam Idaho Stampede wechselte. 2016 ging Pleiß zu Galatasaray Istanbul, den Stadtrivalen seines neuen Klubs, von dort führte sein Weg 2017 nach Valencia. Nach einem Mitte Mai im Training erlittenen Teilanriss der Plantarfaszie am rechten Fuß ist Pleiß momentan noch nicht wieder fit. Der Heilungsprozess laufe aber nach Plan, erklärte der 28-Jährige. Derzeit absolviert er eine Reha in seiner Heimatstadt Köln.

Quelle: n-tv.de