In der NBA beginnt bald die heiße Saisonphase vor den Playoffs. Dennis Schröder sieht die Los Angeles Lakers nach dem Kader-Umbau gut aufgestellt. Aber von 24 Spielen müssen die Lakers nun 17 gewinnen, rechnet der DBB-Star auf. Und dann ist da noch die Frage, wer hier eigentlich der GOAT ist?

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder glaubt fest an eine Playoff-Teilnahme der Los Angeles Lakers und sieht das Team durch viele Neuzugänge gut aufgestellt. "Jetzt müssen wir noch 17 gewinnen und wir dürfen noch 7 verlieren. Mit dem Team, das wir hier haben, wenn wir so spielen - kriegen wir hin", sagte Schröder vor der All-Star-Pause der NBA. Die erste Partie in vermeintlicher Bestbesetzung hatten die Lakers am Mittwochabend gegen die New Orleans Pelicans 120:102 gewonnen.

Kurz vor Schließung des Transferfensters hatten die Lakers ihren Kader durch Tauschgeschäfte kräftig umgebaut. Nicht mehr im Team sind unter anderem Russell Westbrook und Patrick Beverley, neu dabei sind dafür D'Angelo Russell, Malik Beasley, Jarred Vanderbilt und Mo Bamba. Er und Westbrook hätten ein gutes Verhältnis gehabt, sagte Schröder, "aber mit dem Trade haben wir viele gute Teile bekommen".

Dass die Lakers eine bislang so enttäuschende Saison spielen und auf Rang 13 außerhalb der Playoff-Plätze in die All-Star-Pause gehen, begründete Schröder mit fehlender Team-Chemie und mangelnder Kompromissbereitschaft. "Da waren nicht viele, die Opfer bringen wollten. Ich bin wirklich so einer: Egal, was ich wegstecken muss, um zu gewinnen, ich mache es. Aber nicht viele in der NBA sind einfach so. Im Endeffekt hätte das glaube ich nicht hingehauen und ich glaube, so wie wir jetzt sind, können wir viel, viel machen."

Wer ist hier der GOAT?

Niemand außer den Spielern sei schuld an der Situation. "Das lag nur an uns. Da können wir keinem anderen die Schuld geben, auch den Coaches nicht. Da müssen wir alle in den Spiegel gucken und sagen: "Ey, wir haben es nicht hinbekommen Team-Basketball zu spielen". Da gucke ich natürlich auf mich als Erstes und jeder einzelne sollte das tun", sagte Schröder. "Ich glaube, dass wir jetzt langsam ins Rollen kommen und dann angreifen."

Schröder äußerte sich natürlich auch zu seinem Teamkollegen LeBron James und der ewigen Debatte um den besten Basketball-Spieler aller Zeiten. Die sogenannte GOAT-Diskussion läuft aufgrund dreier Ereignisse gerade wieder heißt. Der 38-jährige LeBron James hatte in der vergangenen Woche den Punkterekord der NBA gebrochen und steht inzwischen bei 38 411 Zählern. Am heutigen Freitag wird zudem Michael Jordan 60 Jahre alt. Und als wäre das nicht genug, trifft sich die NBA dieser Tage zum jährlichen All-Star-Weekend.

In Salt Lake City, dem diesjährigen Austragungsort des All-Star-Weekends, wird LeBron James erneut geehrt werden und die GOAT-Debatte wird erneut Fahrt aufnehmen. Für Schröder aber ist es keine Debatte. Er hat eine klare Meinung. "Es ist schwierig. Beide sollten ihre Blumen bekommen. Aber ich bin in der Ära von LeBron, er hat das für 20 Jahre gemacht, und es sieht noch nicht so aus, als würde er stoppen. Das 20 Jahre zu machen in der besten Liga der Welt, er hat den Scoring-Rekord, hat vier Championships, MVPs - also was soll er noch machen, um es irgendwann zu schaffen? Ich bin auf jeden Fall bei LeBron", sagte der Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft.

Schröder spielt zum zweiten Mal in seiner Karriere gemeinsam mit James bei den Los Angeles Lakers und ist dafür sehr dankbar. "Der Typ ist der GOAT, und mit ihm spielen zu dürfen und in der Kabine zu sein, von ihm lernen zu dürfen und im Training zu sein, bedeutet mir natürlich viel. Ich lerne auch noch viel in meinem zehnten Jahr", sagte der Braunschweiger.