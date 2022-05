Vor 20 Jahren führt Ademola Okulaja die deutsche Basketball-Nationalmannschaft zusammen mit Dirk Nowitzki zur einzigen WM-Medaille ihrer Geschichte. Nun ist einer der größten Spieler, die das DBB-Trikot je getragen haben, mit 46 Jahren verstorben.

Ademola Okulaja ist tot. Der langjährige deutsche Basketball-Nationalspieler ist nach Informationen von RTL/ntv im Alter von 46 Jahren verstorben. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere, die ihn über Alba Berlin an die legendäre University of North Carolina, nach Spanien, Italien und Russland geführt, war Okulaja seinem Sport treu geblieben. Zunächst arbeitete er als Experte für das Fernsehen, zuletzt dann als Spielerberater. Sein größter Erfolg als aktiver Profi ist die Bronzemedaille bei der WM 2002, als er die Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes an der Seite des drei Jahre jüngeren Dirk Nowitzki zum bis heute einzigen Edelmetall bei einer WM führte. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hinterlässt Okulaja seine Frau und zwei Kinder.

Der "Warrior", so der Spitzname des mit 2,06 Meter gelisteten Basketballers, absolvierte zwischen 1995 und 2007 insgesamt 172 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft. Zeitweise führte er die Auswahl als Kapitän aufs Feld, die damals die wohl erfolgreichste Ära ihrer Geschichte erlebte. Vierter bei der EM 2001 in der Türkei, Bronze bei der WM 2002 in den USA, Fünfter bei der EM 2007 in Spanien. Die EM 2005 in Serbien und Montenegro verpasste Okulaja verletzungsbedingt, der DBB bejubelte die Silbermedaille, Nowitzki wurde als Topscorer und wertvollster Spieler geehrt - und Basketball-Deutschland fragte sich, was ohne diesen Ausfall im Finale gegen Griechenland möglich gewesen wäre.

Während sich die Nachricht über den Tod des beliebten, in Nigeria geborenen und in Berlin aufgewachsenen Okulaja am frühen Dienstagabend verbreitet, bekunden zahlreiche Weggefährten ihr Mitgefühl. "Das ist so schwer zu begreifen und so unfassbar traurig", schreibt Marko Pesic auf Twitter, im DBB-Trikot damals Teamkollege und heute Geschäftsführer der Basketballer des FC Bayern München. "Ruhe in Frieden Warrior", schreibt Robin Benzing dort, der aktuelle Kapitän der deutschen Auswahl. Jan Jagla, selbst 141-facher Nationalspieler, würdigt Okulaja als "Legende". Vince Carter, der nach der gemeinsamen Zeit an der Uni in North Carolina zur NBA-Legende wird, schreibt: "Das tut so weh. Wir werden dich vermissen."

Krebserkrankung im Jahr 2008

Die Erfolge der Ära Nowitzki/Okulaja sind bis heute unerreicht, die Spielweise beider Ausnahmeprofis vielen noch immer ein Vorbild. "Dreier, Dunks, Defensive", schreibt die "FAZ" in ihrer Würdigung, was den Verstorbenen ausgemacht habe, und konstatiert anerkennend: "Wo er spielte, blieben tiefe Spuren." Über den DTV Charlottenburg und den TuS Lichterfelde kam Okulaja 1994 zu Alba Berlin, ein Jahr später zog es ihn die USA. In die College-Liga NCAA, an die University of North Carolina - dahin, wo sich einst Michael Jordan zum Superstar entwickelte. Als erstem Spieler gelang es ihm dort, die Tar Heels über eine ganze Saison bei Punkten, Rebounds, Dreiern und Steals anzuführen.

Nachdem sich der Traum von einem Engagement in der NBA zunächst nicht erfüllt hatte, wechselte Okulaja 2000 zurück nach Berlin, wurde mit Alba Deutscher Meister. In drei Monaten bei den Philadelphia 76ers blieb der Flügelspieler ohne Einsatz, danach ging er nach Spanien, erst nach Girona, dann zum Spitzenklub FC Barcelona. Über Malaga, nochmal Girona, das italienische Treviso und Valencia kehrte er 2006 nach Deutschland zurück, um nach seiner Knieverletzung bei RheinEnergie Köln wieder zu alter Form zu kommen. Nach weiteren Stationen im russischen Chimki und in Alicante/Spanien beendete er seine Karriere schließlich in Bamberg, wo er von 2007 bis 2009 unter Vertrag stand.

Nachdem infolge eines Wirbelbruchs ein Krebstumor diagnostiziert worden war, setzte Okulaja ab dem Sommer 2008 aus, um wieder gesund zu werden. Im Frühjahr 2009 berichte der damals 34-Jährige, den Krebs besiegt zu haben. Ein Jahr später beendete er seine eindrucksvolle Karriere offiziell, wechselte danach auf die Beraterseite. Dennis Schröder half er dabei, den Sprung in die NBA zu schaffen, auch Daniel Theis von den Boston Celtics gehörte zu seinen Klienten. Mit Okulaja verliert der deutsche Basketball eine seiner prägenden Figuren.