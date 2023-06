Kurz vor dem NBA-Draft ist der Hype um den 19-jährigen Franzosen Victor Wembanyama riesengroß. Ihm wird zugetraut, die Zukunft des Spiels zu dominieren. Sein erstes Ziel in der NBA steht so gut wie fest. Kein Wunder, dass auch DBB-Star Dennis Schröder von einem Platz neben ihm träumt.

Basketball-Riesentalent Victor Wembanyama als Mitspieler bei den San Antonio Spurs wäre für Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder reizvoll. "Da hast du schon echt viele Möglichkeiten, selber zu punkten, aber ihn auch in Szene zu setzen", sagte der 29 Jahre alte Braunschweiger vor dem NBA-Draft in der Nacht zu Freitag über die Vorteile von einem Mitspieler wie dem 19 Jahre alten Franzosen. "Der wird schon echt speziell werden, wenn er wirklich hart arbeitet und auch Anleitung bekommt."

Wembanyama gilt als das größte Basketball-Talent seit LeBron James und wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an erster Stelle von den Spurs ausgewählt. "Er wird in San Antonio nicht so viel Ablenkung haben, man kann da gut mit der Familie sein und es ist auch ruhig. Ich glaube, das ist sehr gut für ihn", sagte Schröder. Beim Draft dürfen die schlechtesten Teams der vergangenen Saison früher auswählen als die Mannschaften mit mehr Erfolg. So will die NBA über längere Zeiträume für mehr Chancengleichheit sorgen.

Schröder will Wembanyama helfen

Schröder fände es "cool", dem 2,18 Meter großen Talent mit seiner Erfahrung zu helfen. "Das wäre auch eine Situation", erklärte Schröder, dessen Vertrag bei den Los Angeles Lakers ausläuft. Er wolle wettbewerbsfähig sein und gewinnen. "Aber ich glaube, mit seinem Einfluss kann man auch direkt gewinnen."

Den Hype um Wembanyama, der von den meisten nur "Wemby" genannt wird, kann Schröder nachvollziehen. "Wie groß er ist, wie er dribbeln kann, wie er werfen kann - skilltechnisch hat er wirklich das Potenzial, einer der Besten in der Geschichte zu sein. Aber man darf keine Schritte überspringen." Auch Wembanyama müsse jeden Tag hart arbeiten.

Auf die Frage, ob die Spurs als nächstes Team für ihn interessant wären, antwortete Schröder: "Wenn Sie interessiert sind, würde mein Berater darüber sprechen." Er habe ein gutes Verhältnis zu Spurs-Trainer Gregg Popovich. "Er hat mir auch immer gesagt, dass er viel von dem in mir sieht, was Tony Parker gemacht hat. Wenn Interesse besteht: Ich würde niemals zu einem Team sagen, es besteht kein Interesse. Weil es etwas Besonderes ist, in der NBA spielen zu dürfen."