Die Bronzemedaille bei der Heim-EM im vergangenen Jahr schraubt die Erwartungen an die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hoch. Auch die Spieler hoffen bei der WM auf einen erneuten Coup. Trotz der schweren Gruppen-Auslosung soll mindestens die Olympia-Qualifikation gelingen.

Die deutschen Basketballer lassen sich von der schweren WM-Auslosung nicht aus der Ruhe bringen. "Das Wichtigste ist, dass wir bereit sind. Es ist egal, gegen wen wir spielen", sagte Bundestrainer Gordon Herbert. "Nach der 'Todesgruppe' letztes Jahr bei der EuroBasket haben wir wieder starke Gegner bekommen", sagte der Kanadier: "Aber wenn Du jemand sein willst, musst Du jemanden schlagen."

Das deutsche Team trifft bei der Weltmeisterschaft (25. August bis 10. September) in der Vorrunde auf Co-Gastgeber Japan (25.8.), Mitfavorit Australien (27.8.) und Finnland (29.8.). "Japan in Japan, Australien als eines der besten Teams der Welt, und Finnland, eines der kommenden Teams in Europa. Also wirklich sehr interessant. Und sehr hart", sagte Herbert.

Die Partien finden im japanischen Okinawa statt. Um sich für die Zwischenrunde zu qualifizieren, muss Deutschland mindestens Zweiter werden. Dort würde es dann gegen die besten zwei Teams der Gruppe F mit Slowenien, Kapverden, Georgien und Venezuela gehen. Die K.-o.-Runde wird dann in der philippinischen Hauptstadt Manila ausgetragen.

Traum von Medaille und Olympia-Qualifikation

Die Bronzemedaille der Heim-EM 2022 gibt der deutschen Mannschaft das nötige Selbstvertrauen. "Australien ist sicher extrem stark. Für uns wird wichtig sein, dass wir alle gesund dabei sind", sagte Nationalspieler Daniel Theis: "Wir müssen bei den starken Gegnern unbedingt mit 100 Prozent ins Turnier gehen. Aber wenn wir voll konzentriert sind, sollten wir in dieser Gruppe weiterkommen können."

Die Träume gehen sogar noch weit darüber hinaus: "Das Ziel ist es, aufs Podium zu kommen und sich für Olympia zu qualifizieren", sagte Herbert. Nur die zwei besten europäischen Teams bekommen bei der Weltmeisterschaft einen Startplatz für die Olympischen Spiele in Paris 2024. Gelingt dies nicht, muss für die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes zumindest ein Ticket für ein Qualifikationsturnier her.

Bei der EM im vergangenen Jahr hatte die deutsche Mannschaft in der Gruppenphase unter anderem gegen die Top-Teams aus Slowenien, Frankreich und Litauen gespielt und sich in Köln als Zweiter für das Achtelfinale qualifiziert. In Berlin holte die Mannschaft um Kapitän Dennis Schröder dann die Bronzemedaille.