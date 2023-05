Deutschlands Eishockey-Team ist gierig auf die erste WM-Medaille seit 70 Jahren. Im Halbfinale gegen die USA könnte diese mit einem Sieg bereits gesichert werden. Gelegen kommt, dass Topspieler Moritz Seider nach seinem harten Bandencheck im Viertelfinale nicht gesperrt wird.

Deutschlands Eishockey-Nationalteam kann im WM-Halbfinale gegen die USA auf NHL-Verteidiger Moritz Seider setzen. Der Weltverband IIHF sah nach der Spieldauerdisziplinarstrafe gegen den 22-Jährigen am Vortag im Viertelfinale gegen die Schweiz (3:1) von einer Sperre ab. "Wir wissen alle genau, wo wir hinwollen und hier soll noch nicht Schluss sein", sagte Seider nun nach dem Training im finnischen Tampere. Mit der Entscheidung des Weltverbands steht seinem Einsatz gegen die USA am morgigen Samstag (17.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport) nichts im Weg.

Was war passiert? Nach einem harten Bandencheck im Spiel gegen die Schweiz hatte Seider zur Hälfte des Spiels vom Eis gemusst, doch die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft wuchs über sich hinaus und erreichte auch ohne ihren besten Spieler das WM-Halbfinale. Für Bundestrainer Harold Kreis war es ein weiterer Beweis für den Zusammenhalt seines Teams. "So was passiert im Hockey, Moritz war selber sehr geknickt", sagte der Chefcoach nach dem Viertelfinal-Sieg. Diesen Schwung versucht das Team in das Halbfinale mitzunehmen - und dafür kann inzwischen auch Seider zur Verfügung stehen.

Auf die USA trifft das deutsche Team zum dritten Mal binnen der vergangenen drei Wochen. Das letzte Testspiel vor der WM hatte Deutschland am 9. Mai in München 3:6 und das dritte WM-Vorrundenspiel am 15. Mai 2:3 verloren. "Wir werden gut eingestellt sein auf sie", sagte Seider im Hinblick auf das erneute Duell in kurzer Zeit. "Natürlich sind noch mal mehr Emotionen jetzt dabei. Man fiebert so einem großen Spiel noch mal mehr entgegen als einem Gruppenspiel."

Aber schon der Sieg im Viertelfinale ist ein Riesenerfolg: Die DEB-Auswahl gewann zum dritten Mal nach 2010 und 2021 ein WM-Viertelfinale gegen die Schweiz und kämpft gegen die USA um ihre erste WM-Medaille seit 70 Jahren. Mit dem Sieg gegen die Eidgenossen sicherte sich die deutsche Mannschaft bereits die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2026 in Mailand.