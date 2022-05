Die Dallas Mavericks um Nationalspieler Maxi Kleber gleichen in der NBA-Playoffserie gegen die favorisierten Phoenix Suns aus. Die Chancen auf den Einzug in die Conference Finals werden gewahrt. Auf der Tribüne kommt es unterdessen zu einem Vorfall. Phoenix-Star Chris Paul ist außer sich.

2:2 nach 0:2: Nationalspieler Maxi Kleber hat mit den Dallas Mavericks im vierten Viertelfinalspiel der NBA-Playoffs gegen die favorisierten Phoenix Suns den Ausgleich geschafft. Die Texaner gewannen die umkämpfte Partie vor eigenem Publikum 111:101 und legten damit zwei Tage nach ihrem ersten Sieg nach.

Auch die Philadelphia 76ers meldeten sich gegen den Favoriten zurück: Das Team aus Pennsylvania gewann gegen Miami Heat ebenfalls sein zweites Heimspiel 116:108, auch hier steht es in der Serie nun 2:2. Vier Siege sind für den Einzug in die Conference Finals erforderlich, das fünfte Spiel steht jeweils in der Nacht zum Mittwoch an. Das Heimrecht wechselt dann wieder.

Für Dallas steuerte Kleber in rund 34 Einsatzminuten elf Punkte und sieben Rebounds bei. Der Slowene Luka Doncic war mit 26 Zählern bester Werfer bei Dallas, die vor allem von der Dreierlinie überzeugten: Die 14 erfolgreichen Würfe aus der Distanz in der ersten Hälfte stellten einen Franchise-Rekord ein. "Das Team war großartig", sagte Superstar Doncic, "wenn wir hart spielen, sind wir gefährlich".

Aufseiten der Suns, die das beste Team der Hauptrunde gestellt hatten, stach erneut Superstar Devin Booker (35) heraus. Dallas profitierte über weite Strecken von seinem starken ersten Viertel (37:25). Angeführt von Booker kämpfte sich Phoenix zwischenzeitlich zurück, kam aber nicht mehr nah genug heran.

Während des Spiels kam es im American Airlines Center in Dallas zu einem Vorfall rund um die Familie des Suns-Stars Chris Paul. Seine Mutter, seine Frau und seine beiden Kinder saßen unweit der Bank der Suns und wurden dort von einem Fan der Mavericks geschubst und angegangen, berichtete der US-Sender ESPN. "Das war ein inakzeptables Verhalten und kann nicht toleriert werden", teilten die Mavericks in einem Statement mit. Der Fan sei umgehend aus der Halle geworfen worden.

Ein rundum gebrauchter Tag für Paul, der rund neun Minuten vor Ende der Partie nach seinem sechsten Foul in nur 23 Minuten Spielzeit das Feld verlassen musste. Ihm gelangen insgesamt nur fünf Punkte.