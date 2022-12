Josh Rock locker in Runde zwei Darts-Wunderkind will beim WM-Debüt den Titel Von Kevin Schulte

In einem Jahr vom Nobody zum Weltmeister: Einer der Titelfavoriten bei der diesjährigen Darts-Weltmeisterschaft ist ein Spieler, der vor zwölf Monaten noch völlig unbekannt war. Josh Rock aus Nordirland mischt die Elite des Pfeilesports auf.

Seine Geschichte ist beispiellos: Josh Rock, 21 Jahre jung, aus Nordirland, ist in der Darts-Welt völlig unbekannt, als er Anfang 2022 sensationell die Qualifikation für die Profitour der Dartorganisation PDC schafft. Weniger als ein Jahr später sprechen Experten und er selbst bereits vom Weltmeister-Titel.

Den ersten Schritt auf dem Weg zur Sensation hat "Rocky" nun gemacht. Der 21-Jährige gewinnt am Samstagabend mit 3:1-Sätzen gegen den Spanier José Justicia. Nach nervösem Start dreht Rock beim Stand von 1:1 auf. Sein 33-Jähriger Konkurrent ist von da an chancenlos. Rock gewinnt sechs der letzten sieben Legs der Partie. Am Mittwoch geht es für den Nordiren in der 2. WM-Runde gegen Callan Rydz. Rock ist im Spiel gegen den Weltranglisten-23. Favorit. Das liegt an dem seinem Debütjahr, das wohl in der Geschichte des Darts einmalig ist.

Im Januar erspielt sich Rock die sogenannte Tourkarte, das ist die Spielberechtigung für die Profitour. Nur 128 Spieler befinden sich in dem illustren Kreis. Rock ist mit 21 Jahren einer der jüngsten. Doch er spielt nicht wie ein Greenhorn, das zu Beginn seiner Karriere Lehrgeld zahlt.

Im ersten Profijahr nah am Weltrekord

Es ist genau anders herum. Rock ist sofort erfolgreich. Am Ende seines ersten Profijahres stehen fünf Turniersiege auf der Nachwuchs-Tour, ein Erfolg auf der Pro Tour, der Gewinn der Jugend-Weltmeisterschaft sowie ein Neun-Darter im nur knapp verlorenen Grand-Slam-Achtelfinale gegen Michael van Gerwen zu Buche. Bemerkenswert ist, wie Rock etliche Spiele gegen seine deutlich erfahrenen Gegner gewinnt. Regelmäßig besiegt er die Konkurrenz nicht nur, sondern zerstört sie. Sein nordirischer Landsmann Brendan Dolan etwa kassiert im August eine 1:6-Klatsche, Rock spielt einen Punkteschnitt von 121. Das ist nicht weit entfernt vom Weltrekord.

Diese unglaubliche Serie an Erfolgen in seinem Debütjahr führt dazu, dass Rock von Darts-Experten zum WM-Titelkandidaten hochgejazzt wird. Peter Wright, der amtierende Champion, sieht in "Rocky" bereits jetzt den künftigen Überflieger des Pfeilesports. "Er ist ein extrem gefährlicher Spieler. Eines Tages wird er definitiv Weltmeister und die Nummer eins der Welt sein", hat Wright dem Darts-Podcast "Checkout" vor WM-Start gesagt.

DARTS WM 2023 - Tag 3 Runde 1 Martin Lukeman 3-0 Nobuhiro Yamamoto Simon Whitlock 3-2 Christian Perez Adam Gawlas 3-2 Richie Burnett Ryan Meikle 3-2 Lisa Ashton Cameron Menzies 3-1 Diogo Portela Josh Rock 3-1 José Justicia Runde 2 Daryl Gurney 0-3 Alan Soutar Dimitri Van den Bergh 3-0 Lourence Ilagan

Und auch Rock selbst mangelt es nicht an Selbstvertrauen. Während andere Spieler defensiv mit den Lobhudeleien ihrer Konkurrenten umgehen, nimmt der 21-Jährige die Blumen gerne an. "Mein Selbstvertrauen geht bis zur Decke. Ich werde mich nicht über den Druck beschweren, einer der Favoriten zu sein. Ich bin zuversichtlich, dass ich hier einen guten Lauf haben kann", so Rock nach seinem Auftaktsieg im Londoner Alexandra Palace.

Der Nordire hat es in kürzester Zeit vom Newcomer zum Titelkandidaten geschafft. Neben einer riesigen Portion Talent könnte eine besonders schnelle Auffassungsgabe ein Grund für seinen steilen Aufstieg sein. Das jedenfalls vermutet Weltmeister Wright, der Rock Anfang des Jahres "ein paar Ratschläge gegeben" habe, wie er zuletzt "Sport 1" erzählt hat. "Ich weiß nicht, ob er sie genutzt hat oder nicht. Aber er hat sich auf jeden Fall verbessert."

Superstar stutzt Rock zurecht

Rock selbst sagt über sein Erfolgsgeheimnis, dass er zuhause kaum trainiere. Nur ein paar Tage vor den Turnieren, dann aber besonders intensiv. "Ich habe erst am Donnerstag mit der WM-Vorbereitung begonnen", sagt der junge Familienvater dem Fachportal "dartn.de" nach seinem souveränen Sieg in der ersten WM-Runde.

Ob's wirklich stimmt, sei dahingestellt. Manche Dartspieler kokettieren gerne damit, wie wenig sie angeblich trainieren. Fakt ist in jedem Fall, Josh Rock steht eine große Zukunft bevor.

Auch wenn nicht alle Größen des Sports, die forschen Worte des Darts-Wunderkinds goutieren. So hat Michael van Gerwen den Nordiren zuletzt bemerkenswert häufig daran erinnert, dass er noch kein großes Turnier gewonnen habe. "Josh Rock ist ein phänomenaler Spieler, aber wenn ich ihn mit mir selbst vergleiche, habe ich mit 15 oder 16 schon so gespielt, wie er jetzt", so der dreifache Weltmeister zu "Sky Sports" .

Wohlgesonnener steht Rob Cross dem jungen Nordiren gegenüber. Am Rande der Turniere - wenn Rock dann doch mal trainiert - ist er häufig mit dem Weltranglisten-Sechsten zu sehen. Die beiden bilden eine Art Trainingsgemeinschaft. Von Cross kann "Rocky" erfahren, wie man die Darts-WM beim Debüt gewinnt. Cross gewann 2018 im Alter von 27 Jahren das wichtigste Turnier des Jahres im ersten Anlauf.