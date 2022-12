Was für ein Football-Märchen so kurz vor Weihnachten: Quarterback Brock Purdy profitiert vom Verletzungspech seiner San Francisco 49ers - und nutzt seine Chance auf beeindruckende Weise. Seine Teamkollegen sind begeistert und singen bereits Hymnen auf Purdy.

Die San Francisco 49ers haben in der NFL ihre Division gewonnen und sich für die Playoffs qualifiziert. Die 49ers holten ein 21:13 bei den Seattle Seahawks und können nach dem zehnten Sieg drei Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde nicht mehr von Rang eins verdrängt werden. Die Seahawks auf Platz zwei kommen auf sieben Siege und sieben Niederlagen.

NFL-Neuling Brock Purdy machte als Quarterback erneut ein fehlerfreies Spiel und hatte zwei Touchdown-Pässe für die 49ers, die trotz einiger verletzter Spieler als ernsthafter Kandidat auf den Sieg im Super Bowl gehandelt werden. "Er ist so ein schlauer Spieler. Ich bin stolz auf ihn und freue mich sehr für ihn", sagte 49ers-Verteidiger Nick Bosa. Großen Anteil am Sieg hatte auch Tight End Georg Kittle mit zwei gefangenen Touchdown-Pässen. Christian McCaffrey steuerte einen Touchdown nach einem Lauf bei. "Wir haben so viele Spieler, die auf hohem Niveau spielen", sagte Kittle: "Unser Team hat sich zusammengefunden, und wir kommen in Schwingung."

Purdy hatte sein Startelf-Debüt für die 49ers in der vergangenen Woche gegeben - beim Sieg gegen die Tampa Bay Buccaneers um Superstar Tom Brady. Er war beim Draft an letzter Stelle ausgewählt worden und hat aus Tradition deswegen den Spitznamen "Mr. Irrelevant". Vor zwei Wochen kam er erstmals für die 49ers ins Spiel, nachdem sich Jimmy Garoppolo verletzt hatte. Schon zu Beginn der Saison hatte sich Trey Lance verletzt.

Die San Francisco 49ers hatten Purdy im April bei der Verteilung der Talente ganz zum Schluss, als Nummer 262, ausgewählt. Er war der letzte von neun Quarterbacks, die geholt wurden. "Er ist wichtig für uns", betonte damals John Lynch, jetzt wird der General Manager für seinen guten Griff belohnt.