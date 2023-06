Leo Neugebauer schwingt sich in den USA zu einer historischen Leistung im Zehnkampf auf: Der College-Student bricht einen 39 Jahre alten deutschen Rekord und stellt dabei gleich sieben persönliche Bestleistungen in den zehn Disziplinen auf. Anschließend kann er alles "gar nicht glauben".

College-Student Leo Neugebauer hat den deutschen Zehnkampf-Rekord des früheren Olympiazweiten Jürgen Hingsen gebrochen. Der 22-Jährige von der Universität Texas kam bei den NCAA Division Championships in Austin auf 8836 Punkte und war damit vier Zähler besser als Hingsen 1984. Mehr Punkte als Neugebauer haben in der Geschichte des Zehnkampfes bisher nur acht Athleten erreicht. Nach seinem Erfolg brach der Student auf der Laufstrecke in Tränen aus.

Ende März hatte Neugebauer, der für die LG Leinfelden-Echterdingen startet, mit der persönlichen Bestleistung von 8478 Punkten die Norm für die WM in Budapest (19. bis 27. August) und die Olympischen Spiele 2024 in Paris erfüllt. Nun legte der WM-Zehnte von 2022 noch einmal zu und brach damit auch den bisherigen College-Rekord.

"Das fühlt sich unglaublich an. Ich bin überglücklich, dass ich hier in Austin mit einem Rekord gewonnen habe", sagte Neugebauer. Sein Trainer habe ihm gesagt, dass er auch Hingsens Bestmarke gebrochen hatte. "Das macht mich zum Größten der Geschichte im ganzen Land. Ich kann das noch gar nicht glauben", sagte Neugebauer.

Sieben persönliche Bestleistungen

Neugebauer erreichte zudem gleich sieben persönliche Bestleistungen. Er begann seinen Zehnkampf mit einer neuen Bestmarke von 10,61 Sekunden im 100-Meter-Lauf. Damit war er der Schnellste im 24-köpfigen Teilnehmerfeld. Später wurde er Dritter im Weitsprung mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 7,68 Metern und erzielte den zweitbesten Wurf im Kugelstoßen mit 16,27 Metern.

Neugebauer belegte anschließend im Hochsprung mit einer Höhe von 2,04 Metern punktgleich den ersten Platz und stellte. Mit dieser Höhe stellte der texanische Zehnkampf-Rekordhalter eine neue Saisonbestleistung auf. Den fünften und letzten Wettkampf des ersten Tages beendete er mit einer persönlichen Bestleistung über die 400 Meter (47,08 Sekunden, wobei er seine alte Bestmarke um eine Sekunde unterbot).

Neugebauer begann den zweiten Wettkampftag mit einer Saisonbestzeit von 14,10 Sekunden im 110-Meter-Hürdenlauf. Anschließend stellte er im Diskuswurf seine fünfte persönliche Bestleistung auf und übertraf mit 55,06 Metern fast die bisherige Bestleistung im College-Zehnkampf. Der Leichtathlet war mit einer Weitsprung-Bestleistung von 5,10 Metern in den Wettkampf gegangen und übertraf diese mit einer Weite von 5,21 Metern. Er fügte eine weitere beeindruckende persönliche Bestmarke mit einem Wurf über 57,45 Metern im Speerwurf hinzu, bevor er den Wettkampf mit dem 1500-Meter-Lauf in 4:48,00 beendete.