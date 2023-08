17 Jahren mussten die deutschen Basketballer warten, bis sie bei einer Weltmeisterschaft direkt zum Auftakt erfolgreich sind. Gegen Japan gewinnt das Team klar mit 81:63 und kann sich berechtigte Hoffnung auf den Gruppensieg machen. Ein deutscher NBA-Star ragt besonders heraus.

Auf ihrem Weg zur erträumten Medaille haben die deutschen Basketballer um Kapitän Dennis Schröder WM-Auftaktgegner Japan keine Chance gelassen und beim Turnier ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. In Okinawa schlug die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert den Gastgeber zum Vorrundenstart klar mit 81:63 (53:31), in der kniffligen Gruppe E bedeutet dies zunächst Platz zwei hinter dem kommenden Gegner Australien, der Finnland beim 98:72 (45:40) demontierte.

Bester Werfer der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB), die bei der WM vor vier Jahren in China als 18. enttäuscht hatte, war der glänzend aufgelegte Moritz Wagner mit 25 Punkten. Auch sein jüngerer Bruder Franz (10), Schröder (14) und Daniel Theis (13) punkteten in der Okinawa Arena zweistellig. Es war der erste WM-Auftaktsieg seit 2006, damals hatte das deutsche Team ebenfalls Japan bezwungen.

Weiter geht es am Sonntag (10.30 Uhr MESZ) mit dem Spiel gegen die Australier, auf dem Papier das Duell um den Gruppensieg. Zum Abschluss wartet dann am Dienstag (09.30 Uhr/alle kostenfrei bei MagentaSport) Finnland. Zwei Teams schaffen es in die Zwischenrunde, alle Ergebnisse werden mitgenommen.

Dreier gehen oft daneben

"Es wird ein 'Dogfight'", hatte NBA-Profi Schröder mit Blick auf das Japan-Spiel prognostiziert, und Yuta Watanabe machte dem deutschen Team in der Anfangsphase Probleme. Der einzige NBA-Profi im japanischen Aufgebot traf vorne seine Dreier und blockte hinten Würfe. Doch der Favorit blieb völlig cool, dominierte und zog schnell auf zehn Punkte davon (18:8/7. Minute).

Beide Mannschaften warfen zunächst lausig von der Dreierlinie, eigentlich eine der Stärken bei Japan. Auch Watanabe (Phoenix Suns) und der im zweiten Viertel starke Yudai Baba konnten nicht verhindern, dass der Weltranglisten-36. immer weiter ins Hintertreffen geriet. Auf deutscher Seite glänzte in dieser Phase Moritz Wagner, der im Vorjahr beim Bronzecoup bei der Heim-EM verletzt gefehlt hatte.

Deutschland zeigte eine konzentrierte Vorstellung, nutzte seine Größenvorteile am Brett, traf immer besser von der Dreierlinie und beherrschte Japan. Schon vor der Pause betrug der Vorsprung mehr als 20 Punkte (45:24/19.).

Herbert setzte alle zwölf Profis ein und schonte besonders am Ende seine Stars, doch der Weltranglistenelfte ließ nichts anbrennen. Das DBB-Team, das bei der Generalprobe in Abu Dhabi Olympiasieger USA zuletzt lange geärgert hatte und die zweite WM-Medaille nach Bronze in Indianapolis 2002 will, nutzte seine Tiefe und brachte den Sieg sicher nach Hause. Einzige Sorge: Franz Wagner knickte in der Schlussphase mit dem linken Fuß um und musste behandelt werden.

Die deutsche Mannschaft erfüllte beim Turnier in Japan, Indonesien und auf den Philippinen zum Auftakt die großen Erwartungen. So traut etwa der frühere Bundestrainer Dirk Bauermann dem Team "mindestens das Halbfinale" zu, "ob es für eine Medaille reicht, da gehört auch etwas Glück dazu", sagte der 65-Jährige dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Anders als 2019 in Shenzhen, als das DBB-Team beim Auftakt gegen Frankreich den Start völlig verschlief und eine Niederlage kassierte, ist auf Okinawa der erste Schritt gemacht.