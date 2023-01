Dramatische Szenen in der NFL: Verteidiger Damar Hamlin von den Buffalo Bills bricht auf dem Feld zusammen und muss minutenlang reanimiert werden. Der Zustand des 24-Jährigen bleibt kritisch. Wohl erst auf Drängen der Teams wird das Spiel abgebrochen.

Tief geschockt vom Herzstillstand bei Footballprofi Damar Hamlin mitten im Spiel flossen bei seinen Gefährten die Tränen. Im Kreis knieten die Spieler und Trainer der Buffalo Bills auf dem Platz. Bills-Verteidiger Hamlin war gerade nach seinem plötzlichen Zusammenbruch vor Millionen von TV-Zuschauern mit einem Krankenwagen vom Feld in eine Klinik gebracht worden. Nach längeren Beratungen wurde das Spitzenspiel der NFL zwischen den Bills und den Cincinnati Bengals auf Drängen der Teams abgebrochen.

Minutenlang war der 24-jährige Hamlin vor den 65.515 Zuschauern in Cincinnatis Paul Brown Stadium von Sanitätern und Ärzten reanimiert worden. Das Geschehen erinnerte an die dramatischen Szenen bei der Fußball-Europameisterschaft 2021, als der dänische Nationalspieler Christian Eriksen in der Partie gegen Finnland mit einem Herzstillstand zusammengebrochen war und wiederbelebt werden musste.

"Bitte betet für unseren Bruder"

Viele von Hamlins Mitspielern waren sichtlich aufgelöst und zutiefst betroffen, viele beteten. In der Nähe des Krankenhauses versammelten sich später zahlreiche Fans der Bills, einige hielten Kerzen in den Händen. "Bitte betet für unseren Bruder", twitterte Buffalos Quarterback Josh Allen. Nach einer Nacht auf der Intensivstation sei der Zustands Hamlins weiter kritisch, teilten die Bills am Dienstag mit. Für die Welle der Unterstützung sei das Team sehr dankbar, hieß es weiter.

Der Zustand von Damar Hamlin bleibt kritisch.

Mitte des ersten Viertels war Hamlin in einer für ein Football-Spiel gewöhnlichen Verteidigungsaktion zu einem Tackle gegangen, der Bills-Verteidiger riss den Bengals-Receiver Tee Higgins zu Boden. Higgins ging bei seiner Laufaktion mit der Schulter voran und traf den Verteidiger in der Brust. Hamlin stand nach seinem Tackle wieder auf, richtete sich seinen Helm - und kollabierte wenige Sekunden später. "Meine Gebete und Gedanken sind bei Damar Hamlin und seiner Familie. Ich bete, dass du da durchkommst, Bruder", schrieb Higgins auf Twitter.

"Ein verdammt gefährliches Spiel"

"American Football ist ein verdammt gefährliches Spiel", sagte TV-Experte Patrick Esume bei ran.de und fügte hinzu: "Jeder nimmt Verletzungen in Kauf. Aber sein Leben dafür herzugeben, das will keiner." Esume ist auch Chef der European League of Football. Mit Konsequenzen für die weitere NFL-Saison rechnet er nicht. "Die Saison wird weitergehen und die Bills werden spielen, denn der Zirkus ist viel zu groß", sagte Esume.

"Ich habe während meiner Spielerkarriere noch nie so etwas gesehen", sagte der ehemalige Football-Spieler Troy Vincent, der mittlerweile in offizieller Funktion für die NFL arbeitet, in einer Medienrunde. "Sofort habe ich in die Spielerperspektive geschaltet: Wie kann man nach so einem traumatischen Vorfall direkt vor dir weiterspielen?" 90 Minuten nach Spielbeginn entschied die Liga, das Spiel beim Stand von 7:3 für die Bengals abzubrechen. Zunächst hatten sich die beiden Cheftrainer, Buffalos Sean McDermott und Cincinnatis Zac Taylor, sowie die Unparteiischen über einen Spielabbruch verständigt. Dass NFL-Boss Roger Goodell so lange für die Entscheidung zum Abbruch brauchte und die Liga angeblich zuerst sogar das Spiel fortsetzen wollte, sorgte für Kritik.

Ob die Partie wiederholt wird? Unklar.

"Unsere Gedanken sind bei Damar und den Buffalo Bills", ließ Liga-Chef Goodell in einer Stellungnahme wissen. Nach Beratungen mit den Teams und der Spielergewerkschaft entschied die Liga am Dienstag, die abgebrochene Partie nicht mehr in dieser Woche neu anzusetzen. Ob die Partie zu einem späteren Zeitpunkt zu Ende gespielt wird, sei noch nicht klar, hieß es weiter.

Am NFL-Spielplan für das kommende Wochenende werde es keine Änderungen geben, teilte die Liga mit. Dann ist der letzte Hauptrunden-Spieltag angesetzt, an dem die letzten Playoff-Teilnehmer und die Reihenfolge in der Tabelle ermittelt werden. Während die Bengals um den Titel ihrer Division kämpfen, haben die Bills noch die Chance auf die beste Bilanz in der AFC. Buffalo empfängt am Sonntag die New England Patriots. Die Bengals spielen daheim gegen die Baltimore Ravens.

"Bitte sei okay. Ich bete ganz fest"

Bestürzt vom Unglücksfall beim Topspiel schrieb Star-Quarterback Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs auf Twitter: "Bitte sei okay. Ich bete ganz fest." Derweil äußerte sich auch Basketball-Superstar LeBron James: "Das ist schrecklich zu sehen, ich wünsche ihm nur das Beste. Die Sicherheit der Spieler in allen Sportarten ist immer das Wichtigste. Es war definitiv die richtige Entscheidung, das Spiel abzusagen."

Bei einigen Beobachtern wurden vermutlich Erinnerungen wach an einen Unfall aus dem Jahr 2007. Damals war mit Kevin Everett ebenfalls ein Defensivspieler der Buffalo Bills nach einem Tackle zu Boden gegangen. Everett zog sich eine Verletzung des Rückenmarks zu, die ihn halbseitig lähmte.