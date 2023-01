Schock mitten im Spiel: In der NFL muss Damar Hamlin von den Buffalo Bills auf dem Feld reanimiert werden. Minutenlang kämpfen die Mediziner um sein Leben, ehe er ins Krankenhaus gebracht wird. Sein Zustand sei "kritisch", heißt es.

Im NFL-Spiel zwischen den Cincinnati Bengals und den Buffalo Bills ist es zu einem schweren Unfall gekommen: Damar Hamlin, Verteidiger der Bills, brach während der Partie nach einer Defensivaktion Mitte des ersten Viertels zusammen. Er war mit einem Gegenspieler zusammengeprallt, aber zunächst aufgestanden und dann nur Sekundenbruchteile später zusammengesackt und kollabiert. Spieler beider Teams bildeten einen Kreis um ihn, die Ambulanz war umgehend an Ort und Stelle. Der 24-Jährige musste auf dem Feld reanimiert werden. Erst 16 Minuten später konnte er mit einer Sauerstoffmaske aus dem Stadion gefahren werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er wurde in ein künstliches Koma versetzt.

Die amerikanische Football-Liga teilte mit, Hamlins Gesundheitszustand sei "kritisch". Die Partie wurde beim Stand von 7:3 für Cincinnati abgebrochen. "Hamlin hat seitens des Teams, von unabhängigen Ärzten und Sanitätern sofort eine ärztliche Behandlung auf dem Feld erhalten. Er wurde daraufhin zu einem örtlichen Krankenhaus gebracht und befindet sich in einem kritischen Zustand. Unsere Gedanken sind bei Damar und den Buffalo Bills. Sobald mehr Informationen vorliegen, werden wir diese mitteilen", erklärte NFL-Boss Roger Goodell in einer offiziellen Stellungnahme.

Hamlins Agent Ira Turner ließ erklären: "Wir haben aktuell noch kein Update (über seinen Zustand). Schließt bei euren Gebeten die Familie des Spielers mit ein." Von der NFL-Spielervereinigung hieß es: "Wir stehen in Kontakt mit den Spielern der Bills und Bengals sowie mit der NFL. Das Einzige, was im Moment zählt, ist die Gesundheit und das Wohlergehen von Damar."

Nachdem Hamlin von einem Krankenwagen vom Feld transportiert worden war, kamen Spieler der Bills zusammen und knieten in einem Kreis zusammen auf dem Boden. Zunächst war geplant, die Partie nach einem fünfminütigen Warm-up fortzusetzen. Nach wütenden Reaktionen in den Sozialen Medien und heftiger Kritik des ESPN-Experten und früheren NFL-Profis Booger McFarland ("Niemand interessiert sich gerade für Football") entschied die NFL mit ihrem Commissioner Goodell dann auf Spielabbruch. Wann und in welcher Form sie fortgesetzt werden soll, stand zunächst nicht fest.

Der dramatische Zwischenfall erinnerte an den Zusammenbruch des dänischen Fußball-Nationalspielers Christian Eriksen während des ersten Gruppenspiels der Dänen gegen Finnland bei der EM 2021. Eriksen war damals ebenfalls auf dem Platz reanimiert worden, die Partie wurde nach einer zweistündigen Unterbrechung fortgesetzt. Eriksen konnte seine Karriere nach einem Jahr Pause wieder aufnehmen.