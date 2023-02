Novak Djokovic möchte gerne Tennisturniere in den USA spielen, doch die Einreisebestimmungen des Landes machen das bürokratisch unmöglich: Der Serbe weigert sich strikt, sich impfen zu lassen - und darf deshalb bis mindestens Mitte April nicht einreisen. Nun hofft der Ausnahmespieler auf eine Ausnahmegenehmigung.

Novak Djokovic hat die amerikanischen Behörden um eine Sondergenehmigung für die Einreise in die Vereinigten Staaten gebeten, um an den hochkarätigen Turnieren von Indian Wells und Miami teilnehmen zu können, obwohl er weiterhin nicht gegen das Coronavirus geimpft ist. Das teilte die Nummer 1 der Welt am Mittwoch mit.

Die Vorschrift, dass ausländische Flugreisende vollständig gegen die Krankheit geimpft sein müssen, wird noch mindestens bis Mitte April gelten. Das Turnier in Indian Wells findet vom 6. bis 19. März statt, die Miami Open sind vom 20. März bis 2. April geplant. Beide Events sind mit knapp 9 Millionen Dollar dotiert, für den Sieger gibt es jeweils 1000 Weltranglistenpunkte. Beide Turniere gehören zur höchsten Kategorie auf der ATP Tour.

"Alles ist noch in der Entwicklung", sagte Djokovic in Belgrad. "Ich habe den großen Wunsch, dabei zu sein. Ich bin den Turnierverantwortlichen in Indian Wells und Miami und der Tennisgemeinde sehr dankbar für ihre öffentliche Unterstützung. Sie möchten, dass ich bei ihren Turnieren spielen kann."

"Ihr kennt meine Haltung"

Anfang des Jahres hatte der 21-malige Grand-Slam-Turniersieger mit Blick auf seinen Turnierkalender und die seinerzeit verkündete Verlängerung der Einreisebestimmungen noch verkündet: "Nun, wenn es offiziell ist, dann ist es so. Ich meine, was kann ich tun? Nichts. Das ist alles. Ihr kennt meine Haltung. Es ist, wie es ist." Eine Impfung schließt Djokovic weiterhin kategorisch aus.

Djokovic ist einer der bekanntesten Sportler, der nicht gegen Covid-19 geimpft ist. Die US Open hatte der 35-Jährige im vergangenen September aufgrund der Einreisebestimmungen verpasst. Auch in Indian Wells und Miami hatte er schon 2022 nicht spielen können. Im Januar 2022 war der Serbe Djokovic vor den Australian Open wegen seines Impfstatus nach einer mehrtägigen Posse, in die höchste Regierungskreise beider Länder involviert waren, aus Australien ausgewiesen worden.

Djokovic kehrte ein Jahr später zurück und gewann das Turnier im Januar, nachdem Australien seine strenge Impfpflicht aufgehoben hatte. Der Sieg war sein 22. Grand-Slam-Titel, womit er sich nun den Rekord mit dem Spanier Rafael Nadal teilt. In Kürze wird Djokovic einen einst für "ewig" gehaltenen Rekord krallen: 377 Wochen führte der große Dominator in seiner Karriere bereits die Weltrangliste an und damit genau so lange wie die deutsche Tenniskönigin Steffi Graf bei den Frauen. Eine weitere Woche an der Spitze macht Djokovic zum alleinigen Rekordhalter. Djokovic wird in der kommenden Woche bei den Dubai Open antreten.