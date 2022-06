Im Jahr 1997 ist Deutschland im Radsport-Rausch. Jan Ullrich verzaubert die gesamte Nation mit seinem furiosen Ritt bei der Tour de France. Für den Star ist der Erfolg Fluch und Segen. Eine ARD-Dokumentation arbeitet das Leben des einzigen deutschen Siegers auf.

Der frühere deutsche Radstar Jan Ullrich hat sich zu der ARD-Dokumentation anlässlich seines Sieges bei der Tour de France 1997 geäußert. "Natürlich habe ich mir die auch angeschaut und es hat große Emotionen in mir geweckt", sagte Ullrich in einem Instagram-Post. "Ich weiß, ich habe ein sehr intensives Leben hinter mir mit allen Höhen und Tiefen. Natürlich weckt das große Emotionen, das könnt ihr euch sicherlich denken."

Die mehrteilige Dokumentation und ein dazugehörender Podcast beschäftigen sich intensiv mit dem Leben des einzigen deutschen Siegers. Nur Ullrich selbst kommt nicht zu Wort, er soll dies aufgrund eines Exklusivvertrages nicht dürfen. Dafür werden zahlreiche Wegbegleiter wie sein einstiger Dauerrivale Lance Armstrong interviewt.

Die Geschichte des Tour-Sommers 1997 stammt aus einer anderen Radsport-Welt als jener, in der am Freitag in Kopenhagen die Tour 2022 beginnt. Einer Zeit, in der Radprofis noch vorbehaltlos vergöttert wurden. In der ein 23-Jähriger ein ganzes Land in Hysterie versetzte. "Es war fast wie 1954, als Deutschland Fußball-Weltmeister wurde", erinnerte sich Reporter-Legende Herbert Watterott. Zur Tour 1998 kam Ullrich als großer Favorit, holte auch das Gelbe Trikot, verlor es aber nach einem fürchterlichen Einbruch am Galibier an Pantani - Ullrich sollte das Maillot jaune nie wieder tragen.

Nach seinem unfreiwilligen Karriereende durch den Tour-Ausschluss 2006 war Ullrich in seinem Privatleben öfter in Schwierigkeiten geraten. In der Schweiz verursachte er einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, auf Mallorca geriet er mit seinem Nachbarn Till Schweiger aneinander. Hinzu kam die Trennung von seiner Frau. Seit einigen Jahren wohnt Ullrich wieder in Merdingen in Baden-Württemberg und soll sich auf einem guten Weg befinden.