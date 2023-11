Die Skiikone Mikaela Shiffrin abgehängt, doch gegen eine entfesselt fahrende Olympiasiegerin Petra Vlhova chancenlos: Die deutsche Skiläuferin Lena Dürr überzeugt beim Saisonauftakt im Slalom. Vlhaova holt ihren 28. Weltcup-Sieg.

Skirennfahrerin Lena Dürr ist mit einem Podesterfolg in die neue Slalom-Saison gestartet. Die 32-Jährige wurde im finnischen Levi Zweite hinter Petra Vlhova. Auf die überragende Olympiasiegerin aus der Slowakei fehlten Dürr 1,41 Sekunden. Dafür verwies sie Ex-Weltmeisterin Katharina Liensberger aus Österreich um 0,14 Sekunden auf Platz drei. Mitfavoritin Mikaela Shiffrin aus den USA wurde nur Vierte. Am Sonntag steht in Levi für die alpinen Frauen ein zweiter Slalom auf dem Programm.

Dürr feierte den neunten Podiumsplatz ihrer Weltcup-Karriere und bestätigte ihre starke Form der vergangenen zwei Jahre. Levi bleibt zudem eine der Lieblingspisten der WM-Bronzemedaillengewinnerin von 2023: In den vergangenen vier Slaloms im hohen Norden hatte sie schon zwei dritte und zwei vierte Plätze erreicht - nun kam ein weiterer Rang auf dem Treppchen dazu.

"Freue mich schon auf morgen"

"Super, mit einem zweiten Platz zu starten", sagte Dürr im BR Fernsehen. Das erste Rennen eines Winters sei stets ein Neustart, und deswegen sei sie "sehr glücklich", an ihre Form anknüpfen zu können. "Ich freue mich schon auf morgen." Die beiden anderen deutschen Starterinnen schieden aus: Emma Aicher im zweiten Durchgang nach einem zwischenzeitlichen 18. Rang, Jessica Hilzinger schon im ersten Lauf.

Vlhova hatte nach dem ersten Lauf mit 0,18 Sekunden vor Dürr geführt und im entscheidenden Durchgang noch famos zugelegt. Sie feierte ihren 28. Weltcuperfolg und den sechsten in Levi. Als Siegerin bekommt sie traditionell ein Rentier geschenkt. Shiffrin hatte in der Nähe des Polarkreises ihren siebten Levi-Sieg angepeilt, verlor im zweiten Durchgang dann aber einen Rang und rutschte aus den Podesträngen. Die Weltcup-Rekordsiegerin hatte sich jüngst im Training bei einem Sturz leicht verletzt und war daher angeschlagen in das Rennen gegangen.