Der frühere Tennis-Profi Rainer Schüttler wird ab 2020 die DTB-Damen coachen und soll die Spielerinnen zurück in die Erfolgsspur bringen. Zuletzt hatte er bis zum Juli 2019 Angelique Kerber trainiert. Bald treffen die beiden wieder aufeinander.

Der Australian-Open-Finalist von 2003 tritt die Nachfolge von Jens Gerlach an, der als Tourtrainer zu Julia Görges gewechselt ist. Schüttler erhält einen Vertrag für 2020 und wird erstmals in der Qualifikation am 7./8. Februar in Brasilien auf der deutschen Bank sitzen. "Rainer bringt alle Erfahrungen mit, die ein guter Teamchef braucht", sagte die langjährige Teamchefin Barbara Rittner, seit 2017 Head of Women's Tennis im DTB: "Seine fachliche und menschliche Kompetenz ist unumstritten. Ich freue mich sehr, dass wir ihn für diese wichtige Position gewinnen konnten."

Auch Schüttler blickt der neuen Aufgabe mit viel Vorfreude entgegen. "Es ist eine große Herausforderung", sagte der Familienvater, der mit seiner Ehefrau Jovana und Sohn Noah am Zürichsee lebt: "Es ist toll, wieder zurück in einem Mannschaftswettbewerb zu sein." Er übernehme ein "sehr gutes Team mit außergewöhnlichen Spielerinnen, und ich hoffe, dass wir gemeinsam viel Erfolg haben werden".

Schüttler schaffte es in seiner erfolgreichen Karriere bis auf Platz fünf der Weltrangliste. Zehn Jahre lang spielte er im Davis Cup für Deutschland, zusammen mit Nicolas Kiefer gewann er bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen Silber im Doppel. Auch nach seinem Rücktritt blieb Schüttler dem Tennis treu. Seit einigen Jahren ist er Turnierdirektor in Genf. Zuletzt coachte er die ehemalige Weltranglistenerste Angelique Kerber, von der er sich im Juli dieses Jahres in beiderseitigem Einvernehmen trennte.