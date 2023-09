(Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Profitiert auch die Basketball-Bundesliga vom deutschen WM-Titel? Der FC Bayern arbeitet offenbar daran, einen ehemaligen NBA-Champion zu verpflichten. Einem Bericht zufolge könnte Serge Ibaka bald einen Vertrag in München unterzeichnen.

Die Basketballer des FC Bayern stehen offenbar vor einem Transfer-Coup. Wie der gut informierte spanische Basketball-Insider Marc Mundet berichtet, stehen die Münchner vor der Verpflichtung des Ex-NBA-Stars Serge Ibaka. Laut seinen nicht näher definierten Quellen wird der Spanier einen Einjahresvertrag beim FCB unterschreiben.

Der 33 Jahre alte Ibaka kann auf der Power-Forward- und auf der Center-Position spielen und ist als 2,08 Meter-Mann ein echtes Kraftpaket. Er wurde im Kongo geboren, zog dann im Jugendalter nach Spanien, wo er seine Basketball-Karriere begann, ehe er von 2009 an bis 2023 in der NBA spielte. Seine Karriere in der nordamerikanischen Profiliga startete bei den Oklahoma City Thunder, bei denen er mit Kevin Durant, Russell Westbrook und James Harden zusammenspielte.

"Türsteher" Ibaka gewann NBA-Titel

Mit den Toronto Raptors gewann Ibaka 2018/19 den NBA-Titel. In der Meistersaison erzielte er 15 Punkte, 8,1 Rebounds und 1,4 Blocks pro Spiel. In seiner bisherigen Karriere wurde er dreimal ins "NBA All-Defensive First Team" gewählt.

Sport.de powered by sport.de - Transfer-Gerüchte, News und Liveticker - alle Infos aus der Welt des Sports finden Sie hier!

Nach einem Wechsel zu den Clippers landete Ibaka 2022 bei den Milwaukee Bucks. In der vergangenen Saison wurde er dann zu den Indiana Pacers getradet. Dort war aber schon nach drei Tagen wieder Schluss, einen neuen Vertrag in der nordamerikanischen Liga erhielt er nicht. Zuletzt kam er bei den Bucks in gut 11 Minuten pro Partie (allerdings nur 16 Einsätze) auf 4,1 Punkte und 2,8 Rebounds.

In Reihen der spanischen Basketball-Nationalmannschaft holte er Olympisches Silber bei den Spielen 2012 in London und Gold bei der Europameisterschaft 2011 in Litauen. In München würde er auf die frisch gebackenen deutschen Weltmeister Niels Giffey, Andreas Obst und Isaac Bonga treffen.