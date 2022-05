Die Basketballer des FC Bayern München führen zur Halbzeit des entscheidenden fünften Spiels im Euroleague-Viertelfinale beim großen Favoriten FC Barcelona. Am Ende reicht es nicht zum Sieg. Trotz einer großen Leistung verpassen sie eine historische Marke.

Der FC Bayern München hat das Final Four in der Basketball-Euroleague verpasst. Der Bundesligist verlor das fünfte und entscheidende Viertelfinale beim Titelfavoriten FC Barcelona mit 72:81 (37:31) und musste sich in der Best-of-five-Serie mit 2:3 geschlagen geben.

Bei einem Sieg des FC Bayern wäre zum ersten Mal überhaupt eine deutsche Mannschaft ins Final-Four-Turnier der Euroleague eingezogen. Während für die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri die Euroleague-Saison beendet ist, steht der FC Barcelona am 19. Mai im Halbfinale und trifft in Belgrad auf Real Madrid.

Die Bayern waren zwei Viertel die bessere Mannschaft und gingen verdient mit einer Sechs-Punkte-Führung in die Kabine. Im dritten Viertel leisteten sich die Münchner eine Schwächephase (15:29), während Barcelona mit dem ehemaligen NBA-Profi Nikola Mirotic das Match drehte.

Vor dem Schlussabschnitt führte Barcelona mit 60:52. Diesen Vorsprung ließen sich die Spanier nicht mehr nehmen und zogen ins Final Four ein. Bester Werfer bei den Bayern war Othello Hunter mit 18 Punkten. Für Barcelona waren Nicolas Laprovittola (26 Zähler) und Mirotic (20) am erfolgreichsten.