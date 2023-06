Das 24-Stunden-Rennen von Le Mans ist eine der legendärsten Veranstaltungen im internationalen Rennkalender. In diesem Jahr feiert das Spektakel seinen 100. Geburtstag mit einem lange nicht gesehenen Gast - und der gewinnt direkt. Zum ersten Mal seit fast 50 Jahren.

100 Jahre nach der Premiere des Klassikers hat Ferrari bei seiner Rückkehr die 24 Stunden von Le Mans gewonnen. Nach 50-jähriger Abwesenheit holten die Italiener Alessandro Pier Guidi und Antonio Giovinazzi mit dem Briten James Calado bei der 91. Auflage den Sieg für den italienischen Hersteller - der erste Sieg beim legendären Rennen seit 1965. "Es ist wirklich emotional, unglaublich, mir fehlen ehrlich gesagt die Worte. Ich verfolge dieses Rennen seit meiner Kindheit. Jetzt stehe ich hier und gewinne Le Mans mit Ferrari, das ist einfach ein besonderer Tag", jubelte der ehemalige Formel-1-Pilot Giovinazzi.

Ferrari beendete eine lange Siegesserie von Toyota, die Japaner hatten die vergangenen fünf Rennen auf dem 13,6 km langen französischen Traditionskurs gewonnen. Die Titelverteidiger Sebastien Buemi, Ryo Hirakawa und Brendon Hartley mussten sich mit dem zweiten Platz begnügen. Der dreimalige Le-Mans-Gewinner Andre Lotterer wurde mit dem Franzosen Kevin Estre und dem Belgier Laurens Vanthoor im Porsche Elfter.

"Fühlt sich unglaublich an"

Die beiden führenden Autos lagen selten mehr als 20 Sekunden auseinander, Toyota verlor dann viel Zeit, als Hirakawa nach einem Verbremser in eine Seitenbegrenzung prallte. 20 Minuten vor dem Ende startete der Ferrari beim letzten Boxenstopp zunächst nicht mehr, der Vorsprung schrumpfte auf weniger als eine Minute - doch der Ferrari sprang schließlich nach mehreren Versuchen doch wieder an und Guidi lenkte den Ferrari nach 342 Runden zum letzten Mal über die Ziellinie. "Es fühlt sich unglaublich an, hier einen Ferrari gewinnen zu sehen und das nach der Rückkehr nach so vielen Jahren in dieser so außergewöhnlichen Ausgabe", jubelte auch Ferraris Formel-1-Fahrer Charles Leclerc.

325.000 Fans verfolgten das Spektakel entlang der Strecke, mehr als je zuvor in der langen Geschichte des Rennens. Mehr als ein Drittel der 62 gemeldeten Autos kam beim Grand Prix d‘Endurance les 24 Heures du Mans nicht ins Ziel. NBA-Superstar LeBron James hatte das Rennen am Samstag gestartet. Die Premiere hatte im Mai 1923 stattgefunden.