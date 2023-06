Die Denver Nuggets liegen in den NBA-Finals gegen die Miami Heat wieder vorne. Hauptgrund: eine auf dieser Bühne einmalige Leistung von Nikola Jokic. Der will später nicht über die Bedeutung seiner Performance reden. Er ist einfach nur glücklich über den Sieg.

Mit einer bärenstarken Leistung hat Nikola Jokic die Denver Nuggets zum zweiten Sieg in der NBA-Finalserie gegen die Miami Heat geführt. Beim 109:94 in Florida kam der Serbe am Mittwochabend auf ein Triple Double aus 32 Punkten, 21 Rebounds und 10 Vorlagen und ermöglichte den Nuggets damit einen in der zweiten Halbzeit nicht mehr gefährdeten Sieg. Nie zuvor gab es in einer Partie der NBA-Finals von einem Basketballer eine solche Ausbeute.

Darauf angesprochen, was ihm das bedeute, sagte Jokic im US-Fernsehen: "Ehrlicherweise nicht viel. Ich bin einfach froh, dass wir ein Spiel gewonnen haben. Wir wollten einfach nicht 1:2 hinten liegen." Es war sein bereits zehnter Triple Double in den laufenden Playoffs. Zweimal gelang ihm dabei ein 30-20-10-Spiel, dazu kommt ein weiteres aus einer anderen Saison. Nur zwei anderen Spieler in der Geschichte der Liga gelang dies überhaupt - Kareem Abdul-Jabbar im Jahr 1967 und Wilt Chamberlain im Jahr 1970.

"Beste Performance in sieben Jahren!"

Ins vierte Spiel der Best-of-Seven-Serie gehen die Nuggets nun mit einer 2:1-Führung und brauchen noch zwei weitere Siege zur ersten Meisterschaft ihrer Geschichte. "Wir müssen das nächste gewinnen, das wird unsere Einstellung bleiben und so kommen wir ans Ziel", sagte Jokic.

Auf die Niederlage im zweiten Heimspiel drei Tage zuvor reagierte sein Team nach einer umkämpften ersten Hälfte nach der Pause mit aller Klasse. Jokic riss die Kontrolle der Partie an sich, Jamal Murray leistete seinen Beitrag mit seinem eigenen Triple Double und kam auf 34 Punkte, 10 Vorlagen und 10 Rebounds. "Er spielt die ganzen Playoffs schon überragend", sagte Jokic. Zwischenzeitlich hatte Denver 21 Punkte Vorsprung. "Es war die mit Abstand beste Performance des Duos in ihren sieben Jahren zusammen", sagte Nuggets-Coach Michael Malone.

Die beiden Heat-Anführer Jimmy Butler und Bam Adebayo kamen ihrerseits auf gute Werte, fanden mit ihren Teamkollegen insgesamt aber keine Mittel gegen die Defensive der Nuggets. Butler beendete das Spiel mit 28 Punkten, Adebayo kam auf 22 Zähler und 17 Rebounds.