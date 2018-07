Sport

Kerber überzeugt in Wimbledon: Görges feiert erstes Grand-Slam-Viertelfinale

Wimbledons "verrückter Montag" hat auf die deutschen Tennisspielerinnen keine Auswirkungen. Souverän setzen sich Angelique Kerber und Julia Görges im Achtelfinale durch. Jetzt ist bei den Damen sogar ein deutsches Finale möglich.

Nach dem Erreichen des Viertelfinals spielen Angelique Kerber und Julia Görges beim populärsten Tennis-Turnier der Welt ums Halbfinale. In einer Wimbledon-Auflage voller Überraschungen haben beide die Chance auf einen Grand-Slam-Coup: Je zwei Siege trennen die beiden letzten verbliebenen Deutschen auf den berühmten Rasenplätzen in London von einem Duell gegeneinander um die wohl begehrteste Trophäe im Tennis. Ein deutsches Wimbledon-Finale bei den Damen hat es nur 1931 zwischen Cilly Aussem und Hilde Krahwinkel gegeben.

Die frühere Finalistin Kerber setzte sich mit 6:3, 7:6 (7:5) gegen die Schweizerin Belinda Bencic durch. Mit ihren Defensivkünsten, der größeren Konstanz, aber auch Glück verdiente sich die 30-Jährige mit dem zweiten Matchball den Erfolg. Görges zog mit einem souveränen 6:3, 6:2 gegen die Kroatin Donna Vekic im sechsten Versuch zum ersten Mal in der Runde der besten Acht bei einem Grand-Slam-Turnier ein. Die 29-Jährige wirkte, als könnte sie nicht recht glauben, was ihr gelungen war, als sie lächelnd in die Katakomben verschwand.

Favoriten bereits ausgeschieden

Görges bekommt es am Dienstag im Kampf um das Halbfinale mit der Niederländerin Kiki Bertens zu tun. Die ehemalige Weltranglisten-Erste und zweimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber kämpft gegen die Russin Darja Kassatkina oder die Belgierin Alison van Uytvanck. Erstmals seit Kerber und Sabine Lisicki 2014 mischen im Viertelfinale in London noch zwei deutsche Damen mit. Die beiden gesetzten Görges und Kerber trotzen allen irren Ergebnissen im offenen Damen-Tableau.

Diesen besonderen Montag der zweiten Woche, an dem nur in Wimbledon alle Achtelfinal-Partien ausgetragen werden, nennen die Engländer gern "Manic Monday". Normalerweise spielen dann alle Favoriten, bei den Damen haben aber so gut wie alle Wimbledon bereits verlassen. Am Montag scheiterte auch Karolina Pliskova an der nächsten Gegnerin von Görges. Zum ersten Mal in der Wimbledon-Geschichte steht bei der 132. Auflage keine der ersten Zehn der Setzliste im Viertelfinale.

Kerber und Görges bleiben souverän

Vor einem Jahr war Kerber trotz einer herausragenden Leistung im Achtelfinale gegen Garbiñe Muguruza ausgeschieden, vor zwei Jahren hatte sie im verlorenen Endspiel gegen Serena Williams geglänzt. Diesmal scheint nicht nur für die erste deutsche Grand-Slam-Siegerin seit Steffi Graf wieder vieles möglich, sondern auch für Görges. Die 21-jährige Bencic, einst Nummer sieben der Welt, beschäftigte Kerber mit ihrem druckvollen Grundlinienspiel. Zum 1:3 im ersten Satz musste die Kielerin ihren Aufschlag abgeben, ließ sich davon aber nicht von ihrem Weg abbringen und gab kein weiteres Spiel mehr im ersten Satz ab.

Die Linkshänderin variierte geschickte, profitierte aber auch von zahlreichen vermeidbaren Fehlern der Schweizerin. In allen drei offiziell gezählten Duellen zuvor hatte sich die Norddeutsche gegen die Schweizerin geschlagen geben müssen. Im zweiten Durchgang musste die Schleswig-Holsteinerin vier Satzbälle abwehren und rettete sich dann in den Tiebreak, in dem sie sich den Erfolg erkämpfte.

Görges ließ sich ihre die Chance in ihrem ersten Achtelfinale von Wimbledon nicht nehmen. Alle neun Breakbälle gegen sich wehrte die 1,80 Meter große Rechtshänderin gesamten Match ab. Im zweiten Satz kämpfte Görges nach einem frühen Break lange um ihr Aufschlagspiel zum 4:1. Die erste Chance zum Viertelfinal-Einzug ließ die Weltranglisten-13. noch aus, beim zweiten Matchball landete eine Rückhand von Vekic im Netz.

Quelle: n-tv.de