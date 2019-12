Erinnerungen an "Spygate"

Erinnerungen an "Spygate" Haben die Patriots schon wieder betrogen?

Die New England Patriots haben mal wieder Ärger an den Hacken.

Nur ein Versäumnis oder doch eine illegale Aktion? Die New England Patriots lassen beim Spiel zwischen den Cleveland Browns und den Cincinnati Bengals ein Video drehen - das sorgt für Ärger. Der Grund für die Aufnahmen ist banal - oder kurios.

Zwölf Jahre nach "Spygate" haben die New England Patriots in der NFL mal wieder Ärger wegen illegaler Videoaufnahmen. Im Auftrag des Super-Bowl-Champions filmte ein Produktionsteam am vergangenen Wochenende aus dem Pressebereich das Spiel zwischen den Cleveland Browns und den Cincinnati Bengals (27:19), nächster Gegner der Patriots. Die NFL hat eine Untersuchung eingeleitet.

"Wir haben von den Cleveland Browns eine Genehmigung für die Videocrew beantragt und erhalten, es aber versehentlich versäumt, die Bengals und die Liga zu informieren", ließen die Patriots mitteilen. "Wir übernehmen die volle Verantwortung für das Vorgehen des Produktionsteams." Es sei "unangemessen" gewesen.

Video wird eingezogen

Die Aufnahmen in Cleveland wurden laut Patriots für eine Episode der Serie "Do Your Job" angefertigt. Dabei sollte die Arbeit eines Scouts dokumentiert werden. Bengals-Trainer Zac Taylor hatte bekannt gegeben, dass sich die NFL der Sache angenommen habe. Das Video wurde eingezogen.

2007 hatten die Patriots verbotenerweise während eines Spiels von der Seitenlinie aus Anweisungen der Trainer der New York Jets gefilmt. Trainer Bill Belichik musste damals die Höchststrafe von 500.000 Dollar zahlen, die Franchise verlor wegen "Spygate" sogar auch noch einen Erstrunden-Draftpick.

In der Saison 2014/15 gerieten die Patriots wegen der "Deflategate-Affäre" abermals ins Zwielicht. Da der Klub in einem Play-off-Spiel gegen die Indianapolis Colts bewusst Luft aus den Spielbällen gelassen haben soll, wurde Star-Quarterback Tom Brady für vier Spiele gesperrt.