Die Dallas Cowboys feiern in der NFL einen wichtigen Sieg - und der ist hart erkämpft: Bis zum letzten Angriff der Los Angeles Chargers ist das Spiel offen, dann trifft Chargers-Quarterback Justin Herbert eine schlechte Entscheidung. Die ersten Punkte für die Cowboys bringt ein besonderer Touchdown.

Die Dallas Cowboys haben ein umkämpftes NFL-Spiel gegen die Los Angeles Chargers gewonnen und den wichtigen vierten Saisonsieg eingefahren. Beim 20:17 mussten die Cowboys bis zu einer Interception von Chargers-Quarterback Justin Herbert 89 Sekunden vor Schluss zittern. Danach konnten die Gäste die Uhr runterlaufen lassen und den Erfolg feiern, der ihre Playoff-Chancen deutlich erhöhte. Herbert war im Angriff zuvor zum ersten und einzigen Mal überhaupt in diesem Spiel gesackt worden und traf unmittelbar danach die folgenschwere Entscheidung zu einem riskanten Pass - und der landete in den Händen von Cowboys-Cornerback Stephon Gilmore.

Beide Teams präsentierten sich zuvor extrem undiszipliniert: Insgesamt 20 Strafen schickten die Teams 164 Yards übers Feld, gleich sieben First Downs resultierten daraus. "Die Jungs haben gekämpft. Wir wussten, dass das ein echt starkes Team ist. Die Jungs haben sich den Hintern aufgerissen in der Abwehr und im Angriff. Wir bewegen uns nach vorne, das war großartig vor der Pause", sagte Cowboys-Spielmacher Dak Prescott bei ESPN.

Prescott punktet außergewöhnlich

Prescott, nicht eben berühmt für ein brillantes eigenes Laufspiel, überraschte mit einem gleich auf mehrfache Art kuriosen Touchdown: Coach Mike McCarthy ließ an der 18-Yard-Linie der Chargers einen kurzen vierten Versuch ausspielen - und Prescott lief nach einem perfekt ausgeführten Trickspielzug selbst durch die Mitte zum 7:7-Ausgleich in die Endzone.

Der 18-Yard-Lauf war der längste Rushing Touchdown in Prescotts achtjähriger Karriere. Es war auch der längste Touchdown-Lauf eines Cowboys-Quarterbacks seit Jon Kitna, der 2010 gegen Detroit 29 Yards zurücklegte. Dallas hat am kommenden Wochenende spielfrei. "Das hört sich so an, als können wir diese Woche genießen, gesund werden und dann mehr Siege sammeln", sagte Prescott.

Die Chargers dagegen sind mit drei Niederlagen in fünf Spielen erneut auf einem Weg, der die Playoffs zu einer Zitterpartie werden lassen wird - und als nächstes geht es gegen die formstarken Kansas City Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes.