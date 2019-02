In Park City mausern sich die deutschen Snowboarder zu hartnäckigen WM-Medaillensammlern. Fünf Mal Edelmetall stehen bisher zu Buche, zwei davon im Parallel-Slalom. Eine freut sich darüber ganz besonders.

Die deutschen Snowboarder Ramona Hofmeister und Stefan Baumeister haben bei den Weltmeisterschaften in Park City jeweils Bronze im Parallel-Slalom gewonnen. Die beiden Sportler aus Oberbayern sorgten für die Medaillen vier und fünf des deutschen Teams in den USA. Damit wurde die Edelmetall-Bestmarke von den Titelkämpfen 1997 in Innichen in den Dolomiten egalisiert.

Baumeister krönte seinen erfolgreichen Auftritt mit einer weiteren Bronzemedaille. (Foto: imago/GEPA pictures)

Der 25 Jahre alte Baumeister raste einen Tag nach Platz drei im Parallel-Riesenslalom erneut in die Top Drei. Der Olympia-Dritten Hofmeister gelang nach einem verpatzten Wettkampf am Vortag eine starke Antwort und die erste Medaille bei einer WM, und das obwohl sie bei jedem ihrer vier Läufe zu Sturz kam. Weltmeister wurden Julie Zogg aus der Schweiz und der Russe Dimitri Loginow.

Für Selina Jörg endete das Rennen 24 Stunden nach ihrem Gold-Triumph im Parallel-Riesenslalom im Viertelfinale mit einem Sturz. Die 31 Jahre alte Allgäuerin hatte den ersten deutschen WM-Titel nach sechs Jahren geholt. Bereits in der ersten K.o.-Runde am Dienstag hatte es ihre Teamkollegen Cheyenne Loch und Christian Hupfauer erwischt.