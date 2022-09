Drittes Grand-Slam-Finale - dritter Sieg. Nach zwei Triumphen in Paris holt sich die erst 21-jährige Swiatek auch den Titel bei den US Open. Ihre Gegnerin hatte der Dominanz der Weltranglisten vor allem im ersten Satz nichts entgegenzusetzen.

Iga Swiatek sackte auf den Hartplatz des Arthur-Ashe-Stadiums und verdrückte die eine oder andere Freudenträne: Die Dominatorin der Tennis-Szene hat sich mit einem überlegenen Finalsieg bei den US Open zur dreimaligen Grand-Slam-Siegerin gekrönt. Die 21 Jahre alte Polin gewann das erst im zweiten Satz umkämpfte Duell mit der sieben Jahre älteren Tunesierin Ons Jabeur am Samstag mit 6:2, 7:6 (7:5) und triumphierte erstmals in New York.

Die Weltranglistenerste, die schon 2020 und 2022 die French Open gewonnen hatte, bestritt ihr zehntes Finale auf der Tour in Serie erfolgreich und ist die erste US-Open-Siegerin ihres Landes seit Einführung des Profitennis 1968. "Das Turnier war sehr herausfordernd. New York ist so laut, so verrückt", sagte Swiatek: "Ich habe nicht so große Erwartungen gehabt und bin so stolz, dass ich es auch mental geschafft habe."

Die schwer geknickte Jabeur schaffte es erneut nicht, sich als erste Afrikanerin der Open Era zur Grand-Slam-Siegerin zu küren. Sie hatte bereits im Juli im Endspiel von Wimbledon gestanden und den Titel mit einer Niederlage gegen die Kasachin Jelena Rybakina verpasst. "Ich habe es wirklich versucht, aber Iga hat es mir nicht leicht gemacht", sagte Jabeur und fügte schmunzelnd hinzu: "Ich mag sie gerade nicht sehr, aber das ist okay."

Eine Antwort auf alles

Das letzte von insgesamt vier Aufeinandertreffen (2:2) beider Spielerinnen hatte sie im Mai im Finale von Rom klar gewonnen. Und auch in New York gab sie direkt das Tempo vor trotz aller guten Vorleistungen von Jabeur wie im Halbfinale gegen die Französin Caroline Garcia.

Swiatek, die in Jule Niemeier im Achtelfinale die letzte Deutsche im Turnier ausgeschaltet hatte, wucherte direkt mit ihrer reichen Finalerfahrung. Sie schlug mit hoher Quote auf, war enorm konzentriert bei den Returns und setzte Jabeur unter einen Druck, dem sie zunächst nicht standhalten konnte. Nach einer halben Stunde war der erste Satz entschieden.

"Man kann im Moment nichts machen, sie spielt perfektes Tennis", sagte die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber am Eurosport-Mikrofon zu Beginn des zweiten Satzes, in dem Swiatek weiter den Takt vorgab. Jabeur wehrte sich nun entschlossener und bot ihrer Gegnerin mehr und mehr die Stirn. Swiatek hatte jedoch auf alles eine Antwort parat.