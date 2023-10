Kerber will im kommenden Jahr wieder auf dem Platz stehen.

Sie gewann die US-Open, die Australian Open und Wimbledon - nun will Kerber nach der Baby-Pause zurück auf den Platz. Seit Monaten schuftet die ehemalige Weltranglistenerste fürs Comeback. Dies will die 35-Jährige wohl in Australien geben.

Die Comeback-Pläne von Tennis-Profi Angelique Kerber nach der Baby-Pause werden konkreter. Die 35-Jährige hat für den United Cup im Vorfeld der Australian Open gemeldet, teilten die Veranstalter mit. Mit einer Teilnahme an dem im Team-Format gespielten Turnier planen aus Deutschland demnach unter anderem auch Alexander Zverev, Tatjana Maria und Laura Siegemund. Kerbers Pause hat im Sommer 2022 begonnen, Ende Februar war sie erstmals Mutter geworden.

Die frühere Wimbledonsiegerin Kerber arbeitet seit einiger Zeit wieder mit ihrem früheren Coach Torben Beltz zusammen und will mit ihm nach ihrer Baby-Pause auf die Tennis-Tour zurückkehren. Seit mehreren Wochen trainiert die junge Mutter mit dem 46-Jährigen im polnischen Puszczykowo. Mit Beltz gewann Kerber 2016 die Australian Open und die US Open und erreichte Platz eins der Weltrangliste.

Der Norddeutsche war seit 2004 mit Unterbrechungen bereits mehrfach Coach der Linkshänderin aus Kiel. Das jüngste Engagement endete Ende 2021. Ihre Ziele seien "definitiv die Titel und definitiv die großen Turniere", hatte Kerber im Sommer zu ihren Ambitionen gesagt. Sie glaube daran, dass man auch als Mutter Grand-Slam-Titel feiern könne. "Aber ich weiß auch, dass es ein noch längerer und noch härterer Weg ist als zuvor." Sie glaube aber schon, "dass alles möglich ist. Man muss einfach den Mut dazu haben, es auszuprobieren."