Sport

Nach Wimbledon-Triumph: Kerber ist Nummer vier der Weltrangliste

Als erste Deutsche seit 22 Jahren hat Angelique Kerber das Grand-Slam-Turnier gewonnen – der Sieg auf dem Rasen von Wimbledon bringt sie in der Weltrangliste weiter nach vorne. Auch die anderen deutschen Teilnehmer können einen Sprung nach vorne machen.

Dank ihres ersten Wimbledon-Titels steht Angelique Kerber in der Tennis-Weltrangliste so gut da wie seit elf Monaten nicht. Die 30-Jährige rückte nach ihrem Erfolg gegen US-Amerikanerin Serena Williams beim Tennisturnier in London vom zehnten auf den vierten Platz vor.

Die unterlegene Finalistin Williams steht als 28. wieder unter den besten 30. Durch ihre Babypause war die langjährige Nummer eins zuletzt als 181. geführt. Halbfinalistin Julia Görges verbesserte sich nach dem zweiwöchigen Grand-Slam-Turnier vom 13. auf den zehnten Platz. Damit gehören nun zwei deutsche Tennisspielerinnen zu den Top Ten.

Zverev bleibt Nadal und Federer auf den Fersen

Weltranglisten-Erste bleibt trotz ihres frühen Ausscheidens in der dritten Runde in London die Rumänin Simona Halep. Bei den Herren kehrte der serbische Wimbledonsieger Novak Djokovic in die Top Ten zurück und ist nun Zehnter.

Der Hamburger Alexander Zverev ist als Dritter weiter erster Verfolger der beiden Tennis-Größen Rafael Nadal aus Spanien und Roger Federer aus der Schweiz. Der 21-jährige Zverev hatte in Wimbledon den Einzug ins Achtelfinale verpasst.

Quelle: n-tv.de