Aus im Achtelfinale: Kerber scheitert in Cincinnati

Es ist erst ihr drittes Match nach dem Wimbledonsieg, aber schon die zweite Niederlage. Damit ist für Angelique Kerber schon im Achtelfinale des WTA-Turniers in Cincinnati Schluss. Auch die deutschen Herren enttäuschen.

Wimbledonsiegerin Angelique Kerber hat beim Hartplatz-Tennisturnier in Cincinnati den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Die 30-Jährige verlor ihre Achtelfinal-Partie gegen die US-Amerikanerin Madison Keys in drei Sätzen mit 6:2, 6:7 (3:7), 4:6. Die Weltranglisten-Vierte musste sich der 23-Jährigen nach etwas mehr als 1:58 Stunde geschlagen geben. Dabei hatte sich der Beginn des Matches immer wieder aufgrund von Starkregen verzögert.

Im Viertelfinale des mit 2,8 Millionen Dollar dotierten WTA-Turniers trifft Keys nun auf die Weißrussin Aryna Sabalenka. Die 20-Jährige konnte sich mit einem Dreisatzerfolg (6:4, 3:6, 7:5) gegen Caroline Garcia aus Frankreich für das Viertelfinale qualifizieren.

Am Vortag war Kerber nach einem harten Kampf ins Achtelfinale eingezogen. Nach einem Freilos zum Auftakt gewann die dreimalige Grand-Slam-Siegerin aus Kiel in der zweiten Runde gegen die Russin Anastasia Pawljutschenkowa in 2:41 Stunden mit 4:6, 7:5, 6:4. Für Kerber war es der erste Sieg nach ihrem Erfolg in Wimbledon. Nach ihrem Triumph in Wimbledon hatte sich die 30 Jahre alte Weltranglisten-Vierte eine Auszeit genommen und war in der Vorwoche beim ersten Turnier nach der Rückkehr in Montreal gleich ausgeschieden.

Bei den Männern schied der Hamburger Mischa Zverev als letzter deutscher Vertreter aus. Wie zuvor schon sein jüngerer Bruder Alexander verpasste auch er den Einzug ins Achtelfinale. Der 30-Jährige verlor in der zweiten Runde gegen den an Position fünf gesetzten Titelverteidiger Grigor Dimitrow aus Bulgarien mit 6:7 (5:7), 5:7.

