Merkwürdige Box-Tweets Klitschko heizt Comeback-Spekulationen an

Steigt Wladimir Klitschko noch einmal in den Boxring? Der 43-Jährige deutet an, dass ihn Rekord von Legende George Foreman reizt. Der ehemalige Weltmeister fragt seine Follower, welchen aktuellen Titelträger er herausfordern soll. Zwei dieser Kämpfe wären die Neuauflage bitterer Klitschko-Niederlagen.

Mit drei Tweets hat der ehemalige Boxweltmeister Wladimir Klitschko Spekulationen über ein mögliches Comeback neu entfacht. Der 43-Jährige forderte seine Follower zur Abstimmung auf, welchen Kampf von ihm sie gern sehen würden. Als Gegner stellte er Anthony Joshua, Titelträger der Weltverbände WBA, IBF und WBO, Tyson Fury und WBC-Weltmeister Deontay Wilder zur Wahl.

Klitschko hatte seine Karriere nach der K.-o.-Niederlage gegen den Briten Joshua am 29. April 2017 im Londoner Wembleystadion vor der Rekordkulisse von 90.000 Zuschauern beendet. Zuvor hatte der Ukrainer seinen WM-Titel durch eine Niederlage nach Punkten am 28. November 2015 gegen Fury verloren. Gegen den US-Amerikaner Wilder kämpfte er noch nie. Immer wieder mal hatte Klitschko mit einem Comeback kokettiert, zuletzt eine ernstzunehmende Rückkehr in den Boxring aber ausgeschlossen.

"Es wird kein Comeback geben zurück in das Leben eines Leistungssportlers, mit Trainingslagern und mehreren Kämpfen. Darauf habe ich keine Lust, ich bin vom Leben eines Leistungssportlers mental mittlerweile zu weit entfernt, ich hätte auch die Zeit dafür nicht", hatte er im Interview des "Hamburger Abendblatts" Anfang Dezember gesagt. Lediglich ein Mini-Comeback "für etwas ganz Extravagantes" hielt er nicht für unmöglich. "Zum Beispiel, um den Altersrekord von George Foreman zu brechen, der mit 45 ältester Schwergewichtschampion der Geschichte wurde", hatte er gesagt. "Bis ich 45 bin und Foremans Rekord angreifen könnte, sind es noch zwei Jahre hin. Keine Ahnung, was ich dann tue." Seit seinem Karriereende ist Klitschko als Mentaltrainer und Berater von Managern tätig.

In seiner Karriere als Profiboxer gewann der 1,98 Meter große Klitschko, der im März 2021 seinen 45. Geburtstag feiert, 64 von 69 Kämpfen, davon 53 durch K.-o. Vor den Niederlagen gegen Joshua und Fury war Klitschko mehr als ein Jahrzehnt lang unbesiegt geblieben.