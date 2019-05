"Wir haben getan, was wir tun mussten, um zu gewinnen", sagt Lance Armstrong.

Viele Fehler habe er gemacht. Und noch mehr Folgefehler. Der tief gefallene Radstar Lance Armstrong gibt sich in einem langen Interview reumütig, nur anders als vermutet. Denn seinen größten Fehler, das Doping, würde er wiederholen.

Das tief gefallene, einstige Radsport-Idol Lance Armstrong hat in einem Interview mit NBC Sports seine Dopingvergehen als Fehler bezeichnet, obwohl er wieder so handeln würde, wie damals. "Wir haben getan, was wir tun mussten, um zu gewinnen. Es war illegal, aber ich würde nichts ändern - ob es den Haufen Geld betrifft, den ich verloren habe, oder dass ich vom Held zur Null geworden bin", sagte der 47-jährige Amerikaner.

In dem halbstündigen Gespräch, das am kommenden Mittwoch komplett ausgestrahlt wird und von dem Auszüge bereits veröffentlicht wurden, erklärte der Texaner, er hätte nie diese Lehren fürs Leben erfahren, wenn er anders agiert hätte. "Es war ein Fehler, der zu vielen weiteren Fehlern führte. Es führte zum kolossalsten Absturz in der Sportgeschichte. Aber ich habe eine Menge gelernt", sagte Armstrong.

Ein Sorry an die Whistleblower

Seit dem Bekanntwerden seines systematischen Dopingprogramms ist der einst siebenmalige Tour-de-France-Sieger weitgehend aus dem internationalen Radsport verbannt worden. 2012 sperrten ihn die Amerikanische Anti-Doping-Agentur Usada und der Radsportweltverband UCI lebenslang. Seine Tour-Triumphe von 1999 bis 2005 wurden aus den Ranglisten getilgt. Zudem verlor Armstrong infolge seines Geständnisses beispielsweise fünf Millionen Dollar in einem Gerichtsverfahren, das ihn ohne einen ausgehandelten Vergleich bis zu 100 Millionen Dollar hätte kosten können.

Es ging dort um eine Anklage wegen Betrugs. Armstrong meinte, wenn er nur gedopt hätte und still gewesen wäre, hätte es keine Ermittlungen und schließlich auch keine Strafen gegeben. "Ich habe darum gebettelt, ich habe sie regelrecht eingeladen, mich zu verfolgen. Es war ein leichtes Ziel", sagte er und gab zu, dass er Whistleblower wie Floyd Landis nie hätte attackieren dürfen, "zumal das meiste, was sie sagten, stimmte."