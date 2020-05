Mit 40 Jahren will sie es der Weltspitze noch einmal zeigen: Völlig überraschend erklärt Langlauf-Star Marit Björgen ihr Comeback. Typisch für die Norwegerin - für ihre Rückkehr in die Loipe sucht sie sich nicht irgendein Rennen aus, sondern es soll gleich eine 90-Kilometer-Tortur werden.

Marit Björgen zeigt ihr breitestes Lächeln, die kleine Blase auf dem rechten Handrücken hält sie stolz wie einst ihre vielen Goldmedaillen in die Kamera. Dass die Langlauf-Königin beim ersten Schritt zu ihrem überraschenden Comeback noch Probleme hatte - was soll's! Sie ist wild entschlossen: Björgen will zurück in die Loipe. "Ich bin jetzt seit zwei Jahren raus und habe es vermisst, auf ein konkretes Ziel hinzuarbeiten", erklärte sie dem TV-Sender NRK ihre Rückkehr im biblischen Sportlerinnen-Alter von 40 Jahren.

Das Ziel: Der legendäre Wasalauf im März 2021 zwischen Mora und Sälen in Schweden. Und Björgen wäre nicht Björgen, wenn sie bei der 90 km langen Quälerei einfach nur mitlaufen wollte. "Wenn ich erst mal die Startnummer anhabe, habe ich auch Ambitionen", sagte sie.

Beim ersten Training am Dienstag hatte Björgen aber noch Startschwierigkeiten, von denen die Blase ebenso zeugte wie Ellbogenschmerzen. Nach rund 30 von 60 km war für sie Schluss. "Ich muss langsam anfangen. Es war schön, das schon. Aber ich habe noch etwas Arbeit vor mir", sagte die erfolgreichste Winterolympionikin (15 Medaillen, achtmal Gold) und WM-Teilnehmerin (26/18).

Im Team der Distanz-Spezialisten

Die Norwegerin prägte jahrelang die Langlaufszene. (Foto: dpa)

Björgen hatte ihre Karriere im Frühjahr 2018 beendet und ist inzwischen zweifache Mutter. Wie ihre langjährige Mitstreiterin Therese Johaug wird sie im kommenden Winter Mitglied des Teams Ragde Eiendom der Brüder Anders und Jörgen Aukland sein. Diese sind Experten auf dem Gebiet der Distanzrennen: Anders, 2002 Olympiasieger mit der norwegischen Staffel, gewann den Wasalauf 2004, Jörgen war 2008 und 2013 erfolgreich. Den prestigeträchtigen Marcialonga im Trentino gewann das Duo insgesamt sechsmal.

Auch Björgen schloss nicht aus, in Italien oder bei anderen Ski-Marathons an den Start zu gehen, die norwegischen Meisterschaften hat sie ebenfalls im Blick. "Ich bin neugierig darauf, Neues kennenzulernen", sagte sie. Immerhin zehn Stunden Training pro Woche hat sie sich neben Job und Kindern vorgenommen.

Johaug, die sich zunächst auf die Weltcup-Saison mit der WM 2021 in Oberstdorf konzentrieren will, findet die Rückkehr von Königin Marit I. "unglaublich cool". Ob Björgen auch auf den Thron zurückkehren kann? "Es würde mich nicht überraschen, wenn sie beim Wasalauf an der Spitze mitmischt."