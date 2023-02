Trotz einer Fußverletzung bleibt Superstar LeBron James auf dem Feld und feiert in der NBA mit seinen Los Angeles Lakers einen ganz wichtigen Comeback-Sieg bei den Dallas Mavericks. Doch dem 38-Jährigen droht nach seinem riskanten Weitermachen mal wieder eine Pause.

Auf seinem Weg aus der Arena konnte LeBron James den rechten Fuß kaum aufsetzen, der Superstar der Los Angeles Lakers humpelte in Dallas sichtlich lädiert durch die Katakomben. "Es ist schon besser. So viel steht fest", sagte der 38-Jährige und wollte für etwas Beruhigung sorgen. Doch seine Verletzung und auch der Umgang damit geben Anlass zur Sorge.

Ende des dritten Viertels ging James im NBA-Spiel bei den Mavericks (111:108) unter dem Korb zu Boden und hielt sich seinen Fuß. "Ich habe ein Knallen gehört", sagte der viermalige NBA-Champion im TV gut hörbar direkt zu seinen Teamkollegen, und zwar mehrfach. Doch er machte weiter - so, als sei nichts geschehen. "Ich wollte definitiv nicht in die Umkleidekabine gehen", sagte James, "mir war die Bedeutung des Spiels klar, und ich hatte das Gefühl, dass wir mit unserem Momentum immer noch gewinnen können." Er behielt Recht, LA gewann trotz eines zwischenzeitlichen 27-Punkte-Rückstands, es war die bislang größte Aufholjagd der laufenden NBA-Saison.

"Ich habe ihn das nicht sagen hören"

Und was nun? Der Fuß soll "in den nächsten Tagen beobachtet werden", so James. Im letzten Viertel, also verletzt, spielte er zehn von insgesamt 37 Minuten, machte elf seiner 26 Punkte. Denn Trainer Darvin Ham hatte angeblich keine Ahnung vom Knall. "Das habe ich nicht gehört", sagte der Headcoach, "ich habe ihn das nicht sagen hören." Die Lakers stehen im Rennen um einen Playoff-Platz mit dem Rücken zur Wand. James sprach deshalb zuletzt in der Allstar-Pause von "23 der wichtigsten Spiele meiner Karriere in der Hauptrunde", die nun bevorstünden. Und dafür ist er offensichtlich bereit, Opfer zu bringen, auf die Zähne zu beißen.

Nachdem er Kareem Abdul-Jabbar den ewigen NBA-Punkterekord abgejagt hatte, legte James zuletzt wegen Schmerzen im linken Fuß eine Pause ein. Der Ausnahmespieler hat immer mal wieder Knöchelprobleme. Also die typische Basketballer-Verletzung, Dirk Nowitzki kann ein Lied davon singen. Die Spuren seiner Karriere sind enorm, der deutsche NBA-Held humpelt wegen irreparabler Schäden durchs Leben. Das weiß auch James, und doch blieb er im Spiel, obwohl er hören konnte, dass am Fuß offenbar etwas kaputtgegangen war. "Ihm geht es gut", sagte Ham, "unsere Mediziner sehen ihn sich an. Wenn es morgen etwas Offizielles gibt, sehen wir weiter."