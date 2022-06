Auf den Brettern war er ein Gigant: Marcel Hirscher ist einer der erfolgreichsten Skifahrer aller Zeiten, mittlerweile genießt der 33 Jahre alte Österreicher seinen Sport-Ruhestand und blickt kritisch auf die Szene. Auch mit der eigenen Vergangenheit hadert er ein wenig.

Sieben Weltmeisterschaftstitel, acht Siege im Gesamtweltcup sowie zwei Goldmedaillen bei Olympia: Marcel Hirscher kann auf eine ebenso beeindruckende wie überragende Karriere im alpinen Skisport zurückschauen. Doch um große Erfolge zu feiern, musste der 33-Jährige auch auf viele Dinge verzichten.

Zwar habe er nicht das Gefühl, etwas versäumt zu haben, dennoch verriet Hirscher im Interview mit "Red Bulletin": "Heute hocke ich hier am Berg und lass es mir gutgehen. Mache, worauf ich Lust habe. So sind viele coole Projekte entstanden: meine Skifirma, mein Team. Da sage ich alleine, wie ich es mir vorstelle, und nie­mand sonst. Als Skifahrer bist du verkauft. Das macht etwas mit dir. Ich war auf eine gewisse Art Leibeigener von anderen."

Er sei davon überzeugt, dass er noch miterleben werde, "dass man mit Athleten nicht mehr so um­gehen kann wie zu meiner Zeit". "Ich habe mich absolut an die Schmerzgrenzen des Systems heran­getastet. Und dennoch: Heute ist völlig unvorstellbar, wie ich das ausgehalten habe!", übte Hirscher deutliche Kritik an der Ski-Alpin-Szene. Das Team sei ihm einfach vorgesetzt worden. "Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, dass ich es eigentlich selbst zusammenstellen sollte. Immerhin sind das die wichtigsten Personen für deinen Erfolg", sagte die Wintersport-Legende.

Inzwischen hat Hirscher mit "Van Deer" sein eigenes Team. Seine Vision sei es, "den Skisport maßgeblich und nachhaltig zu verändern". "Selbständig­keit, Individualität, mehr Persönlichkeit. Und vor allem, den Sport dort hinzu­treiben, wo er hingehört, Professionalität reinzubringen. Ich möchte nie wieder einen Servicemann auf einer Bierbank Ski präparieren sehen", so der Österreicher.