Alexander Zverev schlägt beim Masters-1000-Turnier in Parisdie Tür zum Einzug ins Achtelfinale auf. Doch dann bleibt es noch lange spannend. Das Publikum feuert seinen Gegner an. Nun geht es gegen Stefanos Tsitsipas. Dann wird Zverev sich steigern müssen.

Alexander Zverev hat beim Masters-Turnier in Paris das Achtelfinale erreicht und bleibt im Rennen um die ATP Finals in Turin (12. bis 19. November) auf Kurs. Der Hamburger rang Lokalmatador Ugo Humbert nach 3:29 Stunden mit 6:4, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5) nieder und trifft nun auf den Weltranglistensechsten Stefanos Tsitsipas. Dann wird Zverev sich steigern müssen, um im 13. Duell mit dem Griechen zum fünften Mal zu siegen, denn das Spiel der Nummer neun der Welt war geprägt von Höhen und Tiefen in stetem Wechsel.

"Natürlich hätte ich es gern in zwei Sätzen beendet, aber es ging mit einem bisschen Drama zu Ende. Ich denke, es war ein fantastischer Kampf, unterhaltsam für alle", sagte Zverev: "Ich denke, ich habe heute nicht nur Ugo geschlagen, ich denke, ich habe die anderen 15.000 Leute in der Halle auch ein bisschen geschlagen. Die Atmosphäre ist immer unglaublich."

Humbert war vor heimischen Publikum von Beginn an voll da. Der Franzose gewann unter lautem Applaus souverän seine ersten drei Aufschlagspiele, während Zverev im ersten Satz bis zum Stand von 4:4 gleich acht Breakbälle abwehren musste. Mit zunehmender Dauer wurden die Ballwechsel aber länger, was dem früheren Weltranglistenzweiten aus Hamburg in die Karten spielte. Ein Rückhandfehler Humberts brachte Zverev das erste Break zum 5:4, dieses veredelte er zum Gewinn des Satzes.

Humbert lässt zig Breakchance liegen

Unter "Ugo"-Rufen blieb der Franzose, der 2021 in Halle den zuvor einzigen Vergleich mit Zverev gewonnen hatte, zu Beginn des zweiten Durchgangs bissig. Nachdem der Weltranglisten-26. aus Metz allerdings auch seine Breakbälle neun bis elf nicht nutzen konnte, schien sein Widerstand bereits gebrochen. Zverev jedoch konnte das Match nicht beenden, Humbert holte das Rebreak zum 5:5 - und war mit einem Mal der präsentere Spieler. Doch Zverev biss sich zurück und verwandelte seinen ersten Matchball.

Zuvor hatte bereits Daniel Altmaier kampflos das Achtelfinale erreicht. In diesem trifft der Kempener am Donnerstag auf den neuerdings von Boris Becker trainierten Dänen Holger Rune oder den früheren US-Open-Sieger Dominic Thiem aus Österreich. Nach dem Spanier Carlos Alcaraz ist derweil am Mittag in Daniil Medwedew ein weiterer Titelfavorit früh gescheitert. Der Weltranglistendritte aus Russland musste sich dem Bulgaren Grigor Dimitrow mit 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 (2:7) geschlagen geben - und zeigte beim Verlassen des Courts allem Anschein nach den Stinkefinger, nachdem er sich im Match über Pfiffe der Fans geärgert hatte.

Alcaraz war am Vortag gegen den Russen Roman Safiullin ausgeschieden. Seit seinem Triumph in Wimbledon im Juli muss der 20-jährige Alcaraz auf einen Turniersieg warten. Der Weltranglistenerste Novak Djokovic aus Serbien löste seine Aufgabe gegen den Argentinier Tomas Martin Etcheverry hingegen souverän mit 6:3, 6:2.