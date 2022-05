Bittere Pleite für die Dallas Mavericks um Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber. Bei den Phoenix Suns gehen sie nach einem dramatischen Einbruch unter. Um in die Conference Finals einzuziehen, müssen sie nun einen Fluch besiegen. Keine guten Nachrichten gibt es auch für Grizzlies-Star Morant.

Die Dallas Mavericks um Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber haben eine deutliche Niederlage in den NBA-Playoffs kassiert und stehen vor dem Aus. Bei den Phoenix Suns verloren die Texaner am Dienstag mit 80:110 (46:49) und liegen in der Serie mit 2:3-Siegen zurück. Bei einer weiteren Niederlage wäre die K.o.-Runde für die Mavs beendet.

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte warf das Team um den slowenischen Top-Star Luka Doncic das Spiel im dritten Viertel weg. Den Mavs gelangen lediglich 14 Punkte, während die Suns 33 Zähler sammelten. Diesen Rückstand konnte Dallas nicht mehr aufholen. Kleber erzielte dabei nur vier Punkte, Doncic war mit 28 Zählern mal wieder bester Mavs-Spieler.

Die Mavericks hatten bereits in den ersten beiden Spielen der Serie Niederlagen in Phoenix kassiert und dann in den Heimspielen ausgleichen können. "Wenn man über die Playoffs spricht", sagte Mavs-Coach Jason Kidd nach der Partie, "geht es darum, den Heimvorteil zu wahren. Bislang haben beide Teams ihren Aufschlag gehalten und unser Ziel ist es nun, das auch in Spiel sechs zu tun."

Das wird wieder in Dallas ausgetragen, ein eventuelles siebtes Spiel jedoch erneut in Arizona. Dort müssten die Mavericks etwas tun, was ihnen seit dem 29. November 2019 nicht mehr gelungen ist: Die Suns in der Footprint-Arena in Phoenix besiegen.

Rückschlag für Grizzlies

Eine deutliche Niederlage gab es unterdessen auch für die Philadelphia 76ers. Bei den Miami Heat verloren sie mit 85:120 (44:56) und liegen in der Serie ebenfalls mit 2:3 zurück. Miami hielt von Beginn an das Tempo hoch und hatte in Jimmy Butler mit 23 Punkten seinen besten Werfer. Somit können die Heat wie auch Phoenix den Einzug ins Conference Finale mit einem weiteren Erfolg perfekt machen.

Einen Rückschlag gab es für die Memphis Grizzlies. Die müssen vorerst weiter auf ihren Topstar Ja Morant verzichten. Dem 22 Jahre alten Aufbauspieler droht wegen einer Knochenprellung im rechten Knie sogar der Ausfall für die komplette K.o.-Runde, wie das Team mitteilte. Eine Rückkehr in den Playoffs sei fraglich.

Die Verletzung zog Morant sich im dritten Spiel gegen die Golden State Warriors zu, als sein Gegenspieler Jordan Poole nach seinem Knie gegriffen hatte. Somit muss das Team, das 1:3 in der Serie zurückliegt, über sich hinaus wachsen, um das Aus am Mittwoch in der heimischen Halle abzuwenden.