Die Verhandlungen über einen neuen Vertrag gestalteten sich zäh. Nun steht fest: Lionel Messi hat beim FC Barcelona keine Zukunft mehr. Der argentinische Superstar wird die Katalanen damit nach 21 Jahren verlassen.

Die Ära von Lionel Messi beim FC Barcelona ist beendet. Der 34 Jahre alte Fußball-Superstar aus Argentinien habe bei dem spanischen Top-Klub wegen finanzieller und struktureller Hindernisse in den Statuten der spanischen Liga keinen neuen Vertrag unterschreiben können, wie die Katalanen mitteilten. Seit dem 1. Juli ist der sechsmalige Weltfußballer nun bereits vereinslos.

"Auch wenn der FC Barcelona und Lionel Messi eine Einigung erzielt haben und die klare Absicht beider Parteien vorlagen, einen neuen Vertrag heute zu unterzeichnen, kann das wegen finanzieller und struktureller Hindernisse nicht geschehen", hieß es in einer Mitteilung des Vereins. "Beide Seiten bedauern zutiefst, dass die Wünsche des Spielers und des Vereins letztlich nicht erfüllt werden."

Details, warum es nicht möglich war, die Zusammenarbeit fortzusetzen, nannte der Verein bislang nicht. Es könnte sich um die Regeln des Financial Fairplay in Messis Wahlheimat handeln. Dabei legt die Liga die Obergrenzen der zulässigen Gesamtsumme bei Gehaltszahlungen der Klubs fest. Die Obergrenze soll sich aus der Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben ergeben. Messi soll seinem langjährigen Verein sogar entgegengekommen sein. Medienberichten zufolge wollte er auf die Hälfte seines bisherigen Gehalts verzichten und für weitere fünf Jahre unterschreiben.

2000 war Messi aus seiner Heimat Rosario in Argentinien mit seinem Vater nach Spanien gezogen und in Barcelona zum Superstar gereift. Neben insgesamt 35 Titeln trug er sich als bester Torschütze mit 672 Treffern und 305 Vorlagen in der 121-jährigen Geschichte des FC Barcelona ein. 778 Spiele bestritt er insgesamt für den Klub.

Neuer Arbeitgeber noch offen

Messis Weggang aus Barcelona hatte sich eine Zeit lang angedeutet. Im Sommer vergangenen Jahres wollte er die Katalanen vor Ablauf seines Vertrags unbedingt verlassen. Indiskretionen vonseiten der Verantwortlichen sowie die demütigende 2:8-Klatsche im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Bayern hatten sein Vertrauen in den Klub erschüttert. Die festgeschriebenen 700 Millionen Euro als Ablösesumme und das Veto des damaligen Vereinspräsidenten Josep Bartomeu hinderten ihn aber.

Wohin es den 34-Jährigen nun zieht, ist offen. Pep Guardiola, sein einstiger Erfolgscoach beim FC Barcelona, und Manchester City werden in den Medien immer wieder als neue Station gehandelt. Paris Saint-Germain könnte sich den sechsmaligen Weltfußballer, der jüngst mit der Nationalmannschaft den so ersehnten ersten Titeltriumph feierte und die Copa América gewann, sicher auch leisten. Aber auch ein Wechsel in die USA scheint möglich.