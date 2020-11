Der dritte tödliche Motorrad-Unfall in Interlagos in kurzer Zeit.

Innerhalb von 60 Sekunden sind die Rettungskräfte bei Matheus Barbosa, doch für den jungen Super-Bike-Piloten kommt jede Hilfe zu spät. Der Brasilianer verunglückt auf dem Highspeedkurs von Interlagos folgenschwer, das Rennen wird umgehend abgebrochen.

Als Matheus Barbosa die Kontrolle über sein Motorrad verliert, sieht es zunächst nach einem eher unspektakulären Unfall aus. Der 23-Jährige kommt in einer Linkskurve von der Strecke ab, über die begrünte Auslaufzone hinweg in Richtung eines Notausgangs. Zwar gelingt es dem Super-Bike-Piloten trotz der hohen Geschwindigkeit, sich zurück auf seine Maschine zu ziehen, doch prallt er wenig später mit hoher Geschwindigkeit in eine Metallkonstruktion - und verliert dabei auf tragische Weise sein Leben.

Die Motorrad-Serie "SuperBike Brasil", in der Barbosa antrat, gastierte auf dem berühmten Autodromo Jose Carlos Pace in Interlagos, auch die Formel 1 ist dort regelmäßiger Gast. In Kurve 13 des Highspeed-Kurses, der Juncao, auf die das lange Vollgas-Stück hinauf auf die Start-Ziel-Gerade folgt, passiert das Unglück. Den Veranstaltern zufolge sind zwar innerhalb von nicht einmal einer Minute die ersten Sanitäter und Ärzte bei dem Piloten, doch der 23-Jährige ist zu schwer verletzt, um ihm noch helfen zu können.

Barbosa galt als einer der erfahreneren Piloten im Feld der "SBK Pro", bei deren fünftem Saisonlauf er auf Platz vier liegend verunglückte. Die Serie brach das Rennen in São Paulo daraufhin zehn Runden vor Schluss ab, alle weiteren Termine des Tages wurden umgehend gestrichen. Wieso er die Kontrolle verlor und weshalb es ihm nicht mehr gelang, zu bremsen oder auszuweichen, ist offen. Die Polizei geht dieser Frage nach. Ein "SuperBike Brasil"-Sprecher sprach der Familie sein Beileid aus.

Der Motorradsport trauert um eines seiner Talente, Barbosa hatte im vergangenen Jahr die brasilianische "SuperSport 600"-Meisterschaft gewonnen. Bereits 2019 waren zwei Piloten tödlich in Interlagos verunglückt, Mauricio Paludete im April und knapp einen Monat später Danilo Berto.