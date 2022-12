Paul Silas, als Spieler dreimaliger NBA-Champion und in der Basketball-Profiliga erster Trainer von Superstar LeBron James, ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Silas war in den 70er-Jahren zweimal mit den Boston Celtics und einmal mit den Seattle SuperSonics Meister.

Der dreimalige NBA-Meister Paul Silas ist tot. Der frühere Basketballspieler und erste NBA-Trainer von Superstar LeBron James starb im Alter von 79 Jahren, wie die Houston Rockets mit Bezug auf seine Familie mitteilten. Bei den Rockets ist Sohn Stephen Silas aktuell Trainer. "Unsere aufrichtigen Gedanken sind in dieser schwierigen Zeit bei Stephen und seiner Familie", schrieb der Klub auf Twitter.

"Pauls nachhaltige Beiträge zum Spiel zeigen sich in den vielen Spielern und Trainern, die er inspiriert hat, einschließlich seines Sohnes", sagte NBA-Commissioner Adam Silver laut der Nachrichtenagentur AP: "Wir sprechen Pauls Familie unser tiefstes Beileid aus." Basketball-Ikone Earvin "Magic" Johnson schrieb bei Twitter: "Paul hat einen großen Beitrag für das Basketballspiel geleistet, und wir werden ihn sehr vermissen."

Der Power Forward erzielte in seiner aktiven Karriere über 11.782 Punkte und sammelte 12.357 Rebounds. Zweimal war er in das All-Star-Team berufen worden. Zudem gab es fünf Nominierungen für das All-Defensive-Team.

Von seinen mehr als 30 Jahren als Trainer arbeitete Silas von 2003 bis 2005 bei den Cleveland Cavaliers mit James zusammen. NBA-Champion als Spieler wurde er in den 70er-Jahren mit den Boston Celtics (2) und mit den Seattle SuperSonics (1). Silas war erster Trainer der 2002 gegründeten New Orleans Hornets - heute New Orleans Pelicans-, außerdem stand der frühere Forward bei den San Diego Clippers - heute Los Angeles Clippers-, Charlotte Hornets und Charlotte Bobcats an der Seitenlinie.