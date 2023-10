NBA-Wunderkind geht in erstem Auswärtsspiel unter

Dem Supertalent Victor Wembanyama steht mutmaßlich eine große NBA-Karriere bevor, doch der Anfang gestaltet sich schwierig: Gegen die Los Angeles Clippers haben er und seine San Antonio Spurs keine Chance. Derweil erlebt jemand, der auf das Ende seiner aktiven Karriere zusteuert, etwas komplett Neues.

Auch im dritten Saisonspiel in der Profiliga NBA haben sich die Denver Nuggets um Basketball-Superstar Nikola Jokic keine Blöße gegeben. Bei Oklahoma City Thunder setzte sich der Meister mühelos mit 128:95 durch, dabei überragte der serbische Center wieder einmal mit 28 Punkten, 14 Rebounds und fünf Assists.

Auf der Gegenseite erwischte Oklahomas Führungsspieler Shai Gilgeous-Alexander einen gebrauchten Abend. Der 25-jährige Kanadier traf nur zwei seiner 16 Versuche aus dem Feld und musste sich mit sieben Zählern begnügen.

Auch das französische Supertalent Victor Wembanyama ging im ersten Auswärtsspiel seiner noch jungen NBA-Karriere unter. Mit den San Antonio Spurs verlor der 19-Jährige, der im diesjährigen Draft an Position eins gezogen worden war, bei den Los Angeles Clippers mehr als deutlich mit 83:123. Wembanyama kam lediglich auf elf Punkte bei vier von elf erfolgreichen Würfen aus dem Feld.

Novum für Chris Paul

"Wir müssen uns mehr auf bestimmte Punkte konzentrieren, Jugend ist keine Entschuldigung", sagte Wembanyama: "Wir müssen uns das Spiel noch einmal ansehen und versuchen, es zu verstehen." Bester Werfer aufseiten der Clippers war der zweimalige Finals-MVP Kawhi Leonard mit 21 Zählern.

Die Golden State Warriors siegten bei den Houston Rockets mit 106:95, dabei zeigte sich Point Guard Stephen Curry erneut von seiner besten Seite. Im Schlussviertel verwandelte der Routinier gleich vier Dreier in Serie, insgesamt sammelte Curry 24 Punkte. Ein Novum erlebte Warriors-Neuzugang Chris Paul: Der 38 Jahre alte Spielmacher, im Sommer aus Phoenix nach Kalifornien gewechselt, kam erstmals in seiner NBA-Karriere von der Bank - nachdem er in 1365 Partien hintereinander stets gestartet war.

Unterdessen verloren die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James nach Verlängerung 127:132 gegen die Sacramento Kings und zum zweiten Mal in dieser Saison. Anthony Davis (30) und James (27) kamen zusammen zwar auf 57 Zähler. Doch De'Aaron Fox mit seinen 37 Punkten führte die Kings zum zweiten Saisonsieg, obwohl er am Ende wegen zu vieler Fouls gar nicht mehr auf dem Feld stehen durfte.