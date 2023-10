Kurz vor Schluss geben die Toronto Raptors mit Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder den Sieg aus der Hand. Die Orlando Magic feiern derweil die große Show der Wagner-Brüder. Und Wunderkind Wembanyama lässt es zum ersten Mal so richtig krachen.

Die Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner haben Orlando Magic im zweiten NBA-Spiel zum zweiten Sieg geführt. Beim 102:97 bei den Portland Trail Blazers avancierte Franz Wagner mit 23 Punkten zum Topscorer seiner Mannschaft, sein älterer Bruder Moritz steuerte 17 Punkte und neun Rebounds bei. Seine erste Niederlage mit den Toronto Raptors kassierte dagegen Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder, der beim 103:104 nach Verlängerung gegen die Chicago Bulls auf zehn Punkte und zehn Assists kam. Alex Caruso sorgte 2,1 Sekunden vor Ende der Extraspielzeit mit einem erfolgreichen Distanzwurf für den Bulls-Erfolg.

Die herausragende individuelle Vorstellung des Spieltags gelang mal wieder Luka Doncic. Der Top-Star der Dallas Mavericks legte 49 Punkte, zehn Rebounds und sieben Assists beim 125:120 der Mavs gegen die Brooklyn Nets auf. Nationalspieler Maximilian Kleber sammelte fünf Rebounds. Einen vielbeachteten Premierensieg feierte das französische Wunderkind Victor Wembanyama. Der 19-Jährige drehte in der entscheidenden Phase gegen die Houston Rockets richtig auf und kam beim 126:122-Overtime-Sieg der San Antonio Spurs auf insgesamt 21 Punkte und zwölf Rebounds - sein erstes Double-Double in der stärksten Basketball-Liga der Welt.

"Es ist nur ein Sieg, aber es ist ein Tag, an den ich mich erinnern werde", sagte Wembanyama, der sein Team zunächst in die Verlängerung rettete und in dieser nachlegte: "Ich bin stolz auf das, was wir heute Abend geleistet haben." Spurs-Coach Gregg Popovich zeigte sich beeindruckt von der Leistung des Youngsters bei seinem zweiten NBA-Spiel: "Er ist natürlich ein Kämpfer. Er ist entschlossen und tut alles tun, um zu gewinnen. Aber so sind sie alle."

Titelverteidiger Denver Nuggets holte sich angeführt von Superstar Nikola Jokic (22 Punkte, zwölf Rebounds) mit 108:104 bei den Memphis Grizzlies den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Zum ersten Saisonsieg der New York Knicks (126:120 bei den Atlanta Hawks) steuerte Isiah Hartenstein acht Punkte, zwei Rebounds und einen Assist bei.