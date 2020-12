In der NFL beschert sich Running Back Alvin Kamara historisch: Mehr Touchdowns erlief kein Spieler vor ihm in einem einzigen Spiel. Dabei hatte sich der neue Rekordmann schon mit dem Scheitern seiner Mission abgefunden.

Sprichwörtlich im Alleingang hat Alvin Kamara die New Orleans Saints in der US-Footballliga NFL zum Sieg geführt und einen Uralt-Rekord eingestellt. Der Runningback erlief beim 52:33 gegen die Minnesota Vikings sechs Touchdowns. Ein halbes Dutzend Rushing Touchdowns in einem NFL-Spiel war zuvor nur Ernie Nevers für die Chicago Cardinals im Jahr 1929 gelungen. Seinen historischen Run in die NFL-Geschichtsbücher startete Kamara früh, schon den ersten Angriff des Spiels veredelte der 25-Jährige mit einem 40-Yard-Touchdown.

Zur Halbzeit standen drei Touchdowns auf Kamaras Konto, seine Saints führten 24:14. Doch die Vikings kamen, maßgeblich unterstützt durch zwei Interceptions von Saints-Quarterback Drew Brees, noch einmal auf 27:31 heran. Doch Kamara machte mit zwei Touchdowns im letzten Viertel alles klar. Mit seinem Rekordspiel verbesserte Kamara seine persönliche Statistik auf 21 Touchdowns - Karrierebestwert und Teamrekord! Mit dem Sieg sicherten sich die Saints zum vierten Mal in Serie den Titel in der NFC South.

"Ich bin immerhin Zweiter"

Zum ersten Mal Gedanken an den Ligarekord habe er sich nach seinem dritten TD-Lauf in der ersten Hälfte gemacht, berichtete Kamara. Er habe seinen Running-Backs-Coach nach dem Rekord gefragt und "er kam zu mir zurück und sagte mir sechs, und ich sagte, 'Shit, lass es uns angehen.'" Kurz ausgebremst auf seiner Rekordjagd wurde Kamara ausgerechnet von seinem eigenen Coach. Sean Payton hatte Quarterback Taysom Hill ins Rennen geschickt, um im letzten Viertel aus kürzester Distand Punkte zu organisieren. Für Kamara, dem da noch ein Abstecher in die Endzone zum Rekord fehlte, kein Problem, versicherte der. "Ich dachte nur: 'Es ist alles gut. Ich bin immerhin Zweiter'", sagte Kamara.

Aber nach einem 41-Yard-Catch von Tight End Adam Trautman, der die Saints kurz vor der Two-Minute-Warning zurück an Minnesotas 3-Yard-Linie brachte, sagte Payton zu Kamara, er solle aufs Feld. Die letzte Botschaft des Running Backs an seine Offensive Line: "Bringt mich da rein; lasst uns loslegen." Und sie brachten ihn rein.

"Es ist ein guter Tag. Hut ab vor der Offensive Line, sie bekommt auf jeden Fall den Spielball. Ich habe nur einen kleinen Teil getan, sie haben den Rest gemacht", sagte Kamara. Der Rekord, den sich Kamara jetzt mit dem 1976 verstorbenen Nevers teilt, ist laut der Rekordbücher der NFL die am längsten ungebrochene Bestmarke der Ligageschichte. Wie ESPN ermittelte, schafften bisher überhaupt nur vier Spieler sechs Touchdowns in einem Spiel.

Die Saints (elf Siege, vier Niederlagen) sicherten sich durch den Erfolg zum vierten Mal in Folge den Divisionssieg in der NFC South. Die Vikings (6:9 Siege) haben hingegen keine Chance mehr auf die Play-offs.