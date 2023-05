Nach dem Spektakel von München in der vergangenen Saison hat die NFL gleich zwei Schmankerl für die Fans in Deutschland parat. Zwei Spiele werden im Rahmen der Germany Games in Frankfurt ausgetragen. Unter anderem ist der amtierenden Champion dabei.

Die National Football League (NFL) hat die Gegner, Termine und Spielorte für die fünf NFL 2023 International Games dieser Saison bekannt gegeben, mit zwei deutschen Spielen, die beide in Frankfurt im Stadion von Eintracht Frankfurt stattfinden werden. Der Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs eröffnet die NFL Frankfurt Games 2023 am Sonntag, 5. November, mit dem Spiel gegen die Miami Dolphins im Stadion von Eintracht Frankfurt. Am darauffolgenden Wochenende, Sonntag, 12. November, treffen die New England Patriots auf die Indianapolis Colts, ebenfalls im Stadion Frankfurt und beenden damit die 2023 NFL International Games.

Im Rahmen ihrer Vereinbarung, über vier Jahre reguläre Saisonspiele in Deutschland auszutragen (seit 2022), wird die NFL 2023 zwei Spiele in Frankfurt veranstalten, nachdem das erste Deutschlandspiel bereits im November 2022 in München stattgefunden hatte. Damit werden im Jahr 2023 insgesamt fünf NFL International Games in Europa, davon drei in London (Großbritannien) und zwei in Frankfurt (Deutschland) ausgetragen. In Europa finden somit so viele reguläre NFL Saisonspiele statt wie nie zuvor. Der vollständige NFL-Spielplan 2023 wird am Donnerstag auf NFL Network und NFL.com veröffentlicht.

Die Jacksonville Jaguars eröffnen die NFL International Games 2023 am Sonntag, 1. Oktober, mit dem Spiel gegen die Atlanta Falcons im Wembley Stadion. Damit bestreiten die Jaguars ihr zehntes Regular Season Spiel in London, welches einen Meilenstein in ihrer Teilnahme an den NFL International Games darstellt. Der Fokus innerhalb Londons verlagert sich dann auf das Tottenham Hotspur Stadion, wenn die Buffalo Bills am Sonntag, 8. Oktober, gegen die Jacksonville Jaguars antreten. Für Jacksonville bedeutet das, dass sie zwei reguläre Saisonspiele außerhalb der USA bestreiten werden – ein Novum in der NFL-Geschichte. Am darauffolgenden Sonntag, 15. Oktober, spielen die Tennessee Titans gegen die Baltimore Ravens, ebenfalls im Tottenham Hotspur Stadion, dem einzigen für NFL-Zwecke ausgerichteten Stadion außerhalb der USA.

"Wir freuen uns sehr, die fünf Spiele anzukündigen, die im Jahr 2023 international ausgetragen werden. Es verspricht ein großartiges Football-Spektakel für unsere Fans zu werden und ist eine Rekordzahl an regulären Saisonspielen in Europa in einer Saison", sagt Peter O'Reilly, NFL Executive Vice President, Club Business, Major Events & International. "Erneut drei Spiele nach London zu bringen, in eine Stadt mit einer großen Liebe für den Sport und einer leidenschaftlichen Fangemeinde in ganz Großbritannien ist von großer Bedeutung. Ebenfalls können wir bestätigen, dass die beiden Spiele in Deutschland in Frankfurt ausgetragen werden, einer Stadt mit einer großen NFL-Tradition. Wir sind voller Vorfreude, beide Spiele im Stadion von Eintracht Frankfurt auszutragen und damit an die unglaubliche Atmosphäre beim letzten Spiel in München anzuknüpfen."